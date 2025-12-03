MUP poručio građanima Banjaluke i Laktaša: ''Nema razloga za uznemirenost''

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da će naredna dva dana biti realizovane taktičke vježbe na području Banjaluke i Laktaša, te da nema razloga za uznemirenost građana.

Dvije vježbe za policijske službenike Centar za obuku MUP-a Srpske biće organizovane od sutra od 7.30 časova do petka, 5. decembra, do 6.00 časova na području naselja Kuljani, Barlovci, Bukovica, Ramići i Lazarevo.

Republika Srpska Taktička vježba: Oglasio se MUP Srpske

"Ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike ili one koje žive u blizini ovih lokacija i nema razloga za uznemirenost", navedeno je u saopštenju.