Logo
Large banner

Ninković: Preduzećemo sve korake kako bi što prije zakazali sjednicu Skupštine grada

Izvor:

ATV

03.12.2025

12:43

Komentari:

0
Нинковић: Предузећемо све кораке како би што прије заказали сједницу Скупштине града
Foto: ATV

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković najavio je da će preduzeti sve korake kako bi što prije bila zakazana sjednica gradske Skupštine i istakao da će izvršiti konsultacije sa koalicionim partnerima radi održavanja skupštinskog kolegijuma već u petak, 5. decembra.

"Saznao sam da je gradonačelnik zatražio da se otključa kancelarija predsjednika Skupštine grada - kancelarija koju on nezakonito već drugi put zaključava. Pozdravljam činjenicu da je uvažio stavove Predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a, odblokirao procese i omogućio Skupštini grada da nastavi da obavlja svoj posao", naveo je Ninković.

Бањалучка скупштина

Banja Luka

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

On je izrazio očekivanje da će se bez odlaganja izvršiti primopredaja prostorija i pečata, te formirati komisija koja će utvrditi da li je pečat eventualno zloupotrebljen, saopšteno je iz Skupštine grada.

Ninković je naveo da će Skupština grada nastaviti da radi svoj posao, u nadi da će gradonačelnik prihvatiti svoje nadležnosti kao i nadležnosti Skupštine kako je to propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi i početi da provodi sve odluke zakonodavnog organa odnosno, za dobrobit građana, a ne samo one koje idu u njegovu ličnu korist.

Današnja sjednica skupštine grada Banjaluka nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Podijeli:

Tagovi:

Ljubo Ninković

Draško Stanivuković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Горио фризерски салон у Бањалуци

Banja Luka

Gorio frizerski salon u Banjaluci

4 h

0
Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

Banja Luka

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

4 h

0
Сутра без струје неколико насеља и улица у Бањалуци

Banja Luka

Sutra bez struje nekoliko naselja i ulica u Banjaluci

20 h

0
Сајам иноватора и инвеститора у Бањалуци

Banja Luka

Sajam inovatora i investitora u Banjaluci

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

16

44

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

16

40

''Đoković nikada neće oboriti moj rekord od 64 Gren slema''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner