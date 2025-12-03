Ninković: Preduzećemo sve korake kako bi što prije zakazali sjednicu Skupštine grada

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković najavio je da će preduzeti sve korake kako bi što prije bila zakazana sjednica gradske Skupštine i istakao da će izvršiti konsultacije sa koalicionim partnerima radi održavanja skupštinskog kolegijuma već u petak, 5. decembra.

"Saznao sam da je gradonačelnik zatražio da se otključa kancelarija predsjednika Skupštine grada - kancelarija koju on nezakonito već drugi put zaključava. Pozdravljam činjenicu da je uvažio stavove Predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a, odblokirao procese i omogućio Skupštini grada da nastavi da obavlja svoj posao", naveo je Ninković.

Banja Luka Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

On je izrazio očekivanje da će se bez odlaganja izvršiti primopredaja prostorija i pečata, te formirati komisija koja će utvrditi da li je pečat eventualno zloupotrebljen, saopšteno je iz Skupštine grada.

Ninković je naveo da će Skupština grada nastaviti da radi svoj posao, u nadi da će gradonačelnik prihvatiti svoje nadležnosti kao i nadležnosti Skupštine kako je to propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi i početi da provodi sve odluke zakonodavnog organa odnosno, za dobrobit građana, a ne samo one koje idu u njegovu ličnu korist.

Današnja sjednica skupštine grada Banjaluka nije održana zbog nedostatka kvoruma.