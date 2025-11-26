Logo
Đajić: Stanivuković skreće pažnju sa bitne činjenice, u Tužilaštvu sam svjedok

Autor:

Stevan Lulić

26.11.2025

13:39

Komentari:

0
Poslanik u Narodnoj skupštini Vlado Đajić rekao je, tokom današnje posebne sjednice, da je on u Tužilaštvu svjedok u slučaju spornog snimka, a ne osumnjičeni.

Đajić je to izjavio reagujući na potez poslanika PDP-a Mirne Savić Banjac, koja je u Skupštinu donijela vrećicu koja izgleda poput one sa spornog snimka sa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Đajić je istakao da je ona tako, po određenim instrukcijama, trebala da ga isprovocira.

"Što se tiče ove kese tamo Mirnom Savić Banjac, nek je sramota, vjerovatno je to njihova režija. I svi vide, i ptice na grani, i što je moj sin rekao da se iz aviona vidi da je to montirano i da tu nema nikakvog krivičnog djela sa moje strane. I ja sam zvanično, da sad kažem na ovo kreštanje Draška Stanivukovića, u Tužilaštvu svjedok i oštećena osoba, a ne osumnjičeni. Sram ih bilo. Čist sam", poručio je Đajić.

Đajić tvrdi da Stanivuković na ove načine pokušava da skrene pažnju sa "bitne činjenice da više nije vođa opozicije".

"U ovom trenutku to je Branko Blanuša jer je dokazao da je popularniji od Draška bez kreštanja, poskupljivanja i svega ostalog. Draško ide u političku penziju i ja sam srećan što sam doprinio tome", poručio je Đajić.

Vlado Đajić

Draško Stanivuković

Mirna Savić Banjac

