Isključite jedan uređaj preko noći i smanjite račun za struju!

05.12.2025
20:08
Komentari:0
Ušteda električne energije je važna za svako domaćinstvo - ne samo da smanjuje mjesečne račune, već doprinosi i očuvanju životne sredine.
Uz nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnim navikama i korišćenje energetski efikasnih uređaja, svako može doprinijeti povećanju energetske efikasnosti.
Ono što se ispostavilo kao odličan savjet za uštedu energije je isključivanje uređaja o kom vjerovatno niste razmišljali.
Naime, kako električari otkrivaju jedan od uređaja koji dosta troši, a nije neophodan tokom noći je internet ruter.
Zbog toga je preporuka da ga isključujete tokom noći, a Njemačka Savezna agencija za zaštitu životne sredine istakla je ovo kao posebno važno ako ruter ne može da se isključi jer koristi telefonsku liniju. U tom slučaju, savjetuje se kupovina rutera koji ima opciju da isključi WI-FI funkciju kada se ne koristi.
Savjeti
Koliko je riba iz konzerve opasna? Stručnjaci upozorili na jednu stvar
Napomenuto je i da internet ruter ne troši više struje od, na primjer, frižidera ili drugih velikih uređaja, ali njegovo redovno isključivanje može donijeti primjetne uštede, prenosi Politikin Magazin.
LED sijalice – troše i do 80 odsto manje energije od klasičnih sijalica i traju duže.
Inverterski klima uređaji – koriste inteligentno upravljanje radom kompresora, pa troše manje struje u odnosu na klasične klime.
A+++ frižideri i zamrzivači – troše do 50 odsto manje struje od starijih modela sa nižim energetskim razredom.
Mašine za pranje veša i sudova sa eko programima – smanjuju potrošnju struje i vode.
Indukcione ploče za kuvanje – efikasnije su od klasičnih električnih ringli i troše manje energije.
Isključite uređaje iz utičnice kada ih ne koristite – punjače, TV i računari u režimu na čekanju i dalje troše struju.
Koristite produžne kablove sa prekidačem da isključite više uređaja odjednom.
Pratite potrošnju pomoću pametnih utičnica ili mjerača energije.
Podesite termostat na bojleru i grijanju na optimalne temperature (bojler 50-60, grijanje 20-22 stepena).
Savjeti
34 min0
Savjeti
7 h0
Savjeti
10 h0
Savjeti
11 h0
Najnovije
Najčitanije
20
20
20
08
20
07
19
48
19
47
Trenutno na programu