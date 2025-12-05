Logo
Isključite jedan uređaj preko noći i smanjite račun za struju!

05.12.2025

20:08

Ušteda električne energije je važna za svako domaćinstvo - ne samo da smanjuje mjesečne račune, već doprinosi i očuvanju životne sredine.

Uz nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnim navikama i korišćenje energetski efikasnih uređaja, svako može doprinijeti povećanju energetske efikasnosti.

Ono što se ispostavilo kao odličan savjet za uštedu energije je isključivanje uređaja o kom vjerovatno niste razmišljali.

Naime, kako električari otkrivaju jedan od uređaja koji dosta troši, a nije neophodan tokom noći je internet ruter.

Zbog toga je preporuka da ga isključujete tokom noći, a Njemačka Savezna agencija za zaštitu životne sredine istakla je ovo kao posebno važno ako ruter ne može da se isključi jer koristi telefonsku liniju. U tom slučaju, savjetuje se kupovina rutera koji ima opciju da isključi WI-FI funkciju kada se ne koristi.

Napomenuto je i da internet ruter ne troši više struje od, na primjer, frižidera ili drugih velikih uređaja, ali njegovo redovno isključivanje može donijeti primjetne uštede, prenosi Politikin Magazin.

Uređaji koji štede najviše struje:

LED sijalice – troše i do 80 odsto manje energije od klasičnih sijalica i traju duže.

Inverterski klima uređaji – koriste inteligentno upravljanje radom kompresora, pa troše manje struje u odnosu na klasične klime.

A+++ frižideri i zamrzivači – troše do 50 odsto manje struje od starijih modela sa nižim energetskim razredom.

Mašine za pranje veša i sudova sa eko programima – smanjuju potrošnju struje i vode.

Indukcione ploče za kuvanje – efikasnije su od klasičnih električnih ringli i troše manje energije.

Savjeti za dodatnu uštedu:

Isključite uređaje iz utičnice kada ih ne koristite – punjače, TV i računari u režimu na čekanju i dalje troše struju.

Koristite produžne kablove sa prekidačem da isključite više uređaja odjednom.

Pratite potrošnju pomoću pametnih utičnica ili mjerača energije.

Podesite termostat na bojleru i grijanju na optimalne temperature (bojler 50-60, grijanje 20-22 stepena).

