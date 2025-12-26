Logo
4 znaka horoskopa najsrećnija u prvoj nedjelji 2026.

Izvor:

Kurir

26.12.2025

10:58

Foto: Pexels

Ovi znaci horoskopa početkom januara će imati sudbinski srećne dane - ako budu brzo reagovali i iskoristili šansu koju im daju zvijezde, život će im se promijeniti iz korijena!

Bik 

Najsrećniji dan po horoskopu za Bika biće nedjelja, 4. januar. Od tog datuma, pa do subote, 17. januara, biće moćan period u vašoj kući sreće. Najsrećniji dan po horoskopu za vas je samo početak perioda koji će vam pokazati da ne treba da ostanete tu gdje jeste, već da širite svoje vidike. Odlična je prilika za promjenu posla i napredovanje!

Rak 

Najsrećniji dan u januaru za Rakove, po horoskopu, biće petak, 2. januar. Nova energija otkriva Rakovima osjećaj svrhe i sopstvene vrijednosti. Shvatićete šta je za vas zaista autentično, i u Novu godinu ulazite manifestujući samo pozitivne promene.

Škorpija 

Već prvi dan Nove godine, 1. januar, za Škorpije će po horoskopu biti najsrećniji dan! Od četvrtka, 1. januara 2026, Merkur ulazi u Jarca, i daje vam nevjerovatnu moć komunikacije. Do vas od‌jednom dolaze nove riječi, misli i ideje, i vaš način razmišljanja se od‌jednom rascvjetava.

tuzna zena pixabay

Hronika

''Bićeš moja, makar te ne bilo'': Optužen za nasilje nad maloljetnom kćerkom

Bićete samosvjesni više nego ikada, na najbolji mogući način. Imate odlične prilike za nova poznanstva, prijateljstva pa i ljubavi.

Jarac 

Posljednji znak horoskopa na spisku srećnika u prvoj nedelji 2026. godine! Jarčevi, vaš najsrećniji dan biće nedjelja, 4. januar. U Novu godinu ulazite sa nevjerovatnom količinom energije, a vaša motivacija i samopouzdanje rastu. Biće vam odličan period za započinjanje novih projekata, ideja i odnosa. Iskoristite ovaj zvezdani zalet, prenosi Kurir.

Tag:

Horoskop

