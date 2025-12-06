Privreda negoduje poskupljenje struje

Privreda u Srpskoj mogla bi se suočiti sa novim poskupljenjem struje od oko 20 odsto. Poslodavci upozoravaju da bi to dodatno opteretilo troškove, jer cijena za privredu već godinama raste, a u razgovorima se pominje i novi model koji uključuje više tarife i veće mrežarine.

"To je značajan udar na troškove u privredi, smatramo da država ne treba više da kroz povećanja cijena struje finansira cijenu struje za građane koja je ispod tržišne cijene a da s druge strane privreda plaća povećane troškove eklektične energije. Varijanta u kojoj će privreda početi plaćati taksu, koja neće ići država nego elektroprivredi da bi namirili troškove nerealnih cijena prema stanovništvu mislim da nije u redu i nije na privredi da bude socijalna kategorija", istakao je potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.

Iz resornog ministarstva ističu da se analiziraju sve mogućnosti i da se još ne može govoriti o konkretnom iznosu, jer je proces usaglašavanja u toku.

"Logično je očekivati da u narednoj godini treba da dođe do povećanja cijena na kom će to nivou biti to u ovom trenutku nije moguće govoriti", kazao je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

Iz Vlade poručuju da različiti stavovi i dalje postoje i da će konačna odluka zavisiti od dogovora sa energetskim sektorom i procjene šta je održivo za sistem.

"Ja sam ostao pri svom stavu da RS mora imati najpovoljniju cijenu električne energije oni su ostali kod svog stava da mora doći do poskupljenja, pa ćemo vidjeti", dodao je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Očekuje se da će rezultati pregovora biti upućeni Regulatornoj komisiji, koja donosi konačnu odluku o cijeni električne energije.