Iz ministarstva poručuju: Svaka priča o oduzimanju novca lokalnim zajednicama je dezinformacija

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje ne preuzimaju lokalne ingerencije za izdavanje dozvola za objekte preko 2.500 kvadrata, kaže resorni ministar. I ne, prihod od dozvola ne ide u Banjaluku, niti iz Banjaluke – već ostaje u opštinama i gradovima, kao i do sada.

''Dakle kao i do sada, po važećem zakonu, i za objekte gdje je Ministarstvo nadležno za složene objekte gdje izdajemo važeće dozvole, uzmimo u obzir grad Banjaluku, gdje smo izdali najviše dozvola; tenisnki tereni, Bijeli dvor, kružne raskrsnice. I prihodi od tih građevinskih dozvola, dakle koje sada izdaje Ministarstvo, ostaju u lokalnim zajednicama. Dakle, ta teza da Vlada lokalnim zajendicama oduzima prihode, resurse itd, apsolutno ne postoji'', kazao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Bojan Vipotnik.

Iz Privredne komore potvrđuju – sporne stavke se povlače. Kvadratura i nadležnosti ostaju po starom. Kao što kažu, bilo je nerazumnih, a još više nepotrebno uzburkanih poruka.

''Ministar je rekao da će se od toga odustati. Tako da će u ovom momentu, na ovom sastanku biti rasprava o drugim pitanjima koja se tiču zakona'', kazao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske, Goran Račić.

Upravo u tim porukama Stanivuković je vidio alarm. U stilu Toma Sojera, poziva gradonačelnike i načelnike pred Narodnu skupštinu, i dalje misli da se Banjaluci i drugim lokalnim zajednicama oduzima.

''Dakle ja pozivam sve gradonačelnike i načelnike, nema vlasti i opozicije. Dakle, svako ko ima malo klikera u glavi može da razumije. Znam da svaki to misli, smao ne znam dal' svaki smije to reći. Dakle, nije normalno da se oduzima nadležnost ona suštinska'', rekao je gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

Zakon je proistekao iz inicijative privrednika i udruženja poslodavaca zbog kašnjenja regulacionih planova. Sa premijerom je dogovoreno da se sporne stavke poput smanjenja kvadrature za izdavanje građevinskih dozvola ne razmatraju, objašnjava Stanivukoviću kolega Bojić. Kaže i da bi to usporilo procedure koje su do sada bile korektne. Ono što će se uzeti u razmatranje je nadzor nad gradnjom i druge stvari projektantske prirode.

''Moram da kažem, za sve on što je kolega Stanivuković rekao da će se tu smanjivati prihodi lokalnim zajednicama – da to nikad nije ni bilo u razmatranju i to sigurno nije nešto što je dio ovog Nacrta zakona. Tako da siguran sam da će na kraju proisteći jedna konstruktivna rasprava'', rekao je Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša i potpredsjednik Saveza.

Da situacija nije onakva kakvom ju je predstavio banjalučki gradonačelnik, tvrdi i Gransko udruženje.

''Prva tri člana Zakona se stavljaju van prijedloga zakona koji je danas došao na javnu raspravu i samim tim ostali članovi ne nose tolike konsekvence u odnosu na lokalne samouprave i izdavanje dozvole kao što je problem par dana u javnosti, što je saopšteno'', kazao je predsjednik Granskog udruženja industrije, građevinskih materijala i građevinarstva, Stojan Vujatović.

Ministarstvo je u procesu postupilo transparentno i svim relevantnim učesnicima poslalo Nacrt kako bi se išlo y javny raspravy. nakon toga će zakon biti upućen u procedure.