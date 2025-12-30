Dodik: Povjerenje, razgovor i zajedništvo ostaju temelj svega što radimo zajedno

Izvor:
ATV
30.12.2025
17:04
Komentari:2
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, objavio je na društvenim mrežama fotografije druženja sa koalicionim partnerima i prijateljima.
''U dobrom raspoloženju, uz ručak s koalicionim partnerima i prijateljima, ispraćamo staru i dočekujemo novu godinu'', napisao je Dodik.
U dobrom raspoloženju, uz ručak s koalicionim partnerima i prijateljima, ispraćamo staru i dočekujemo novu godinu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 30, 2025
Povjerenje, razgovor i zajedništvo ostaju temelj svega što radimo zajedno.
Pred nama je još posla, ali i snage da ga uradimo zajedno. pic.twitter.com/F9kyWspDMX
Dodaje da povjerenje, razgovor i zajedništvo ostaju temelj svega što rade zajedno.
''Pred nama je još posla, ali i snage da ga uradimo zajedno'', zaključio je Dodik.
