Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, objavio je na društvenim mrežama fotografije druženja sa koalicionim partnerima i prijateljima.

''U dobrom raspoloženju, uz ručak s koalicionim partnerima i prijateljima, ispraćamo staru i dočekujemo novu godinu'', napisao je Dodik.

Povjerenje, razgovor i zajedništvo ostaju temelj svega što radimo zajedno.

Pred nama je još posla, ali i snage da ga uradimo zajedno. pic.twitter.com/F9kyWspDMX — Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 30, 2025

