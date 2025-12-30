Logo
Dodik: Povjerenje, razgovor i zajedništvo ostaju temelj svega što radimo zajedno

ATV

30.12.2025

17:04

2
Додик: Повјерење, разговор и заједништво остају темељ свега што радимо заједно
Foto: X/@MiloradDodik/screenshot

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, objavio je na društvenim mrežama fotografije druženja sa koalicionim partnerima i prijateljima.

''U dobrom raspoloženju, uz ručak s koalicionim partnerima i prijateljima, ispraćamo staru i dočekujemo novu godinu'', napisao je Dodik.

Dodaje da povjerenje, razgovor i zajedništvo ostaju temelj svega što rade zajedno.

''Pred nama je još posla, ali i snage da ga uradimo zajedno'', zaključio je Dodik.

Milorad Dodik

vladajuća koalicija

SNSD

