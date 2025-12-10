Patrijarh Porfirije u Jordanu: Ono što nas ujedinjuje veće je od onoga što nas razdvaja

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije učestvovao je u utorak u Vitaniji, u Jordanu, u radu Međunarodne konferencije Proces iz Akabe - Balkanski međureligijski dijalog.

Kako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije je u obraćanju na skupu poručio da su sabrani na blagoslovenom mjestu krštenja Isusa Hrista, gde je Jovan Krstitelj pozivao narod na obnovu srca i na traženje mira, te da oni danas čine upravo to - traže mir i pravdu.

- Blisko nam je iskustvo balkanske stvarnosti, ali i stvarnosti mnogih drugih prostora širom planete, gdje je religija ponekad shvatana kao izvor podjele i neprijateljstva (pars problematis). Međutim, znamo, još dublje i istinitije, da vjera u Boga, ukoliko je autentična i iskrena, jeste i mora da bude izvor dijaloga i pomirenja (pars solutionis). Znamo da istinski mir nije nešto što čovjek može stvoriti samo svojim naporom, niti je plod samo spoljašnjih okolnosti, već, prije svega, predstavlja dar Božji koji se rađa u srcu čovjeka koji živi po zapovijestima Božjim, od kojih je najvažnija zapovijest o ljubavi - prema Bogu i prema bližnjima, tj. prema ljudima. Gdje nema ljubavi, ni mir ne može pustiti korijen - naveo je Porfirije.

Istakao je da kada čovjek u svom srcu nosi mržnju, zavist, sebičnost ili egoizam, on u sebi stvara nemir koji se u svim pravcima širi oko njega, dok ukoliko se čovjek trudi da, po zapovijesti Božjoj voli, onda on vidi drugoga kao neponovljivog brata, koji ima jednako pravo na život i slobodu i ne vidi ga više kao suparnika i kao smetnju, prepreku i prijetnju svome postojanju i svojoj slobodi.

- Mir je zapovijest Božja. Prema tome, mir ne treba tražiti samo u političkoj, društvenoj ili materijalnoj sigurnosti, nego prije svega u ličnom susretu sa Bogom, u molitvi, pokajanju i djelima ljubavi. Samo takav mir može postati temelj mira u porodicama, društvu i među narodima - naglasio je Porfirije.

Ukazao je da građenje mostova nije program ili projekat, nego prirodni izraz života crkve i života čovjeka koji vjeruje u Boga, jer Crkva svjedoči da je vjera najdjelotvornija kada ljude vodi ka povjerenju i kada im pomaže da prepoznaju zajedničko dobro koje stoji iznad svakih razlika i podjela.

- Istorijska iskustva naroda na Balkanu nam otkrivaju da je ono što nas ujedinjuje veće od onoga što nas razdvaja. Zato smo pozvani da kroz dobronamjeran i odgovoran dijalog gradimo miran suživot kao trajni okvir života naših naroda, jer Bog blagosilja graditelje mira, a ne one koji ga ruše - naveo je patrijarh Porfirije.

Prema njegovim riječima, takav dijalog zahtijeva zrelost u misli, u srcu i u namjeri.

SPC, kako je naveo, ulazi u razgovor čuvajući integritet svoje vjere i noseći duboko poštovanje prema svakom čovjeku kao tvorevini Božjoj.

Patrijarh Porfirije je okupljenima poručio da oni danas zajedno stoje pred pragom koji ih poziva na hrabrost, povjerenje i otvorenost jednih prema drugima.

- Pozvani smo da vaspitamo generacije za život u različitosti, za mirni suživot i za odgovornost prema drugome, čuvajući pritom punoću i dostojanstvo sopstvenog vjerskog identiteta. Pozvani smo da budemo ljudi koji grade mostove, mostove povjerenja koji spajaju različitosti i vode čovjeka ka drugom čovjeku. Pozvani smo da učinimo vidljivim da svjetlost onoga što nas ujedinjuje prevazilazi ono što nas razdvaja - istakao je Porfirije.

Međunarodna konferencija je održana na desetogodišnjicu mirovne inicijative Kralja Abdulaha, na istorijskom mjestu na kome je Sveti Jovan Preteča krstio Isusa Hrista u Vitaniji na rijeci Jordan.

U radu konferencije, pored Kralja Abdulaha i albanskog premijera Edija Rame, učestvovali su jerusalimski patrijarh Teofil, antiohijski patrijarh Jovan, albanski arhiepiskop Jovan i više hrišćanskih, jevrejskih i islamskih vjerskih predvodnika sa Bliskog istoka i Balkana.

Na skupu su razmatrani načini podsticanja međuvjerskog dijaloga radi očuvanja mira i bezbjednosti, kao i jačanja saradnje i međusobnog razumijevanja i poštovanja.

Učesnici su naglasili da zajedništvo u duhu odgovornosti i solidarnosti predstavlja temelj bolje budućnosti naroda Bliskog istoka i Evrope.

Po završetku konferencije, patrijarh srpski Porfirije sa jerusalimskim i antiohijskim patrijarsima Teofilom i Jovanom uputio se u Saborni hram Mitropolije filadelfijske u Amanu gdje je održan svečani prijem.