Izdato upozorenje na megapotres: Nosite kacige

Izvor:

ATV

10.12.2025

08:41

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Japan je izdao upozorenje na megazemljotres nakon što je zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale pogodio istočnu obalu Aomorija, najsjevernije prefekture glavnog japanskog ostrva Honshu.

Zvaničnici su rekli da je vjerovatnoća za zemljotres magnitude veće od 8 iznosi samo jedan posto, ali se nadaju da će upozorenje osigurati da javnost bude spremna u slučaju snažnog zemljotresa koji bi mogao imati razaranja poput katastrofe iz 2011. godine u kojoj je poginulo skoro 20.000 ljudi.

Istaknuto je da postoji povećan rizik od zemljotresa jačine 8 stepeni Rihterove skale, zbog toga je upućen apel stanovništvu da bude spremno.

Japanska meteorološka agencija saopćila je da je snažan zemljotres u ponedjeljak privremeno povećao potencijalne rizike u regijama Hokaida i obale Sanriku.

Zemljotres iz 2011. godine izazvao je cunami koji je pogodio sjeverne obalne gradove u prefekturama Iwate, Miyagi i Fukušima.

Cunami, koji je u nekim područjima premašio 15 metara, oštetio je nuklearnu elektranu Fukušima Daiči.

Zvaničnici naglašavaju da najnovije upozorenje ne predviđa bilo kakav megapotres u bilo kojem određenom vremenu ili lokaciji.

Stanovnicima se savjetuje da budu oprezni i spremni dok nastavljaju svoje svakodnevne aktivnosti i rad.

Zvaničnici su savjetovali ljudima da nose torbu za hitne slučajeve koja sadrži zalihe svakodnevnih potrepština za nekoliko dana, zajedno s cipelama i kacigama.

