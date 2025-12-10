Pucnjava na univerzitetu, ima mrtvih

Jedna osoba je ubijena, a druga je teško ranjena u pucnjavi na Državnom univerzitetu u Kentakiju, saopštile su danas lokalne vlasti u gradu Frankfortu.

Obje osobe su studenti Državnog univerziteta Kentakija, ali osumnjičeni napadač nije, prenio je "CBS".

Pucnjava se dogodila ispred studentskog doma Jang Hol, na južnoj strani univerzitetskog kampusa, saopštile su lokalne vlasti i potvrdile da je osumnjičeni uhapšen i kasnije identifikovan kao Džejkob Li Bard iz Evansvila, u Indijani.

Barda je odmah na mjestu pucnjave privela univerzitetska policija zbog sumnje da je izvršio ubistvo i napad prvog stepena.

Guverner Kentakija Endi Bešir i pomoćnik šefa policije Frankforta Skot Trejsi opisali su pucnjavu kao izolovan incident.

- Ranjena osoba je prevezena u lokalnu bolnicu u kritičnom, ali stabilnom stanju - rekao je Trejsi.

Policijska uprava Frankforta saopštila je da je reagovala zbog pucnjave u kampusu Državnog univerziteta Kensington u Frankfortu oko 15.35 časova po lokalnom vremenu, dodajući da je kampus u blokadi do daljeg.