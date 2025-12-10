Logo
Pucnjava na univerzitetu, ima mrtvih

10.12.2025

07:39

Komentari:

0
Пуцњава на универзитету у Кентакију
Foto: Tanjug/AP/Hannah Brown

Jedna osoba je ubijena, a druga je teško ranjena u pucnjavi na Državnom univerzitetu u Kentakiju, saopštile su danas lokalne vlasti u gradu Frankfortu.

Obje osobe su studenti Državnog univerziteta Kentakija, ali osumnjičeni napadač nije, prenio je "CBS".

Љубавни пар

Zanimljivosti

Žene rođene u ova 3 horoskopska znaka jednostavno nisu za ljubav

Pucnjava se dogodila ispred studentskog doma Jang Hol, na južnoj strani univerzitetskog kampusa, saopštile su lokalne vlasti i potvrdile da je osumnjičeni uhapšen i kasnije identifikovan kao Džejkob Li Bard iz Evansvila, u Indijani.

Barda je odmah na mjestu pucnjave privela univerzitetska policija zbog sumnje da je izvršio ubistvo i napad prvog stepena.

Guverner Kentakija Endi Bešir i pomoćnik šefa policije Frankforta Skot Trejsi opisali su pucnjavu kao izolovan incident.

Лазар Вулевић-Никшић-09122025

Region

Dvostruki ubica iz Nikšića ima bogat dosije: Evo za šta je ranije osuđivan

- Ranjena osoba je prevezena u lokalnu bolnicu u kritičnom, ali stabilnom stanju - rekao je Trejsi.

Policijska uprava Frankforta saopštila je da je reagovala zbog pucnjave u kampusu Državnog univerziteta Kensington u Frankfortu oko 15.35 časova po lokalnom vremenu, dodajući da je kampus u blokadi do daljeg.

Komentari (0)
