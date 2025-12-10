Logo
Hrvat izazvao požar u zgradi u Njemačkoj: Šteta 250.000 evra, stanari hitno evakuisani

Izvor:

Agencije

10.12.2025

07:12

Хрват изазвао пожар у згради у Њемачкој: Штета 250.000 евра, станари хитно евакуисани
Foto: Pixabay

Odjeljenje kriminalističke policije u Ravensburgu pokrenulo je istragu protiv 42-godišnjeg Hrvata zbog sumnje da je izazvao požar u stambenoj zgradi, nakon čega je ovaj objekat potpuno neupotrebljiv.

On je juče rano ujutro u svojoj sobi u gradskom stambenom objektu ulici Zeppelinstrase izazvao požar. Prema prvim saznanjima istražilaca, 42-godišnjak je oko 1:30 zapalio neki predmet u svojoj sobi na prvom spratu. Zajedno s 21-godišnjakom koji mu je tada bio u posjeti, najprije je pokušao ugasiti vatru.

Кафа

Društvo

Da li građane očekuju niže cijene kafe?

Međutim, pokušaj gašenja nije uspio, a požar se proširio na cijelu sobu.

Tom je prilikom 21-godišnjak zadobio lakše povrede. Dim se proširio cijelom zgradom, zbog čega je jedanaest stanara moralo napustiti svoje stanove i bili su privremeno smješteni u susjednu stambenu zgradu. Dobrovoljno vatrogasno društvo stiglo je s osam vozila i ugasilo požar.

Materijalna šteta na zgradi, koja je do daljnjeg neupotrebljiva, procjenjuje se na oko 250.000 evra.

CRKVA-070925

Društvo

Danas je Sveti Jakov Persijanac, ovo su običaji

Osumnjičeni 42-godišnji Hrvat navodno je bio pod uticajem opojnih droga te su ga službenici policijske stanice Vangen priveli na saslušanje. Zbog njegovog psihičkog stanja odveden je u specijalizovanu kliniku, gdje se i dalje nalazi. Istraga kriminalističke policije je u toku.

