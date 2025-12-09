Logo
London potvrdio: Britanski vojnik poginuo u Ukrajini

Izvor:

Agencije

09.12.2025

21:47

Лондон потврдио: Британски војник погинуо у Украјини
Foto: Tanjug/AP

Pripadnik britanskih oružanih snaga poginuo je u Ukrajini tokom testiranja novog odbrambenog oružja, saopštilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.

Britanski vojnik posmatrao je ukrajinske kolege dok testiraju novo odbrambeno oružje daleko od linija fronta, objavilo je Ministarstvo na "Iksu".

Britanski premijer Kir Starmer uputio je saučešće porodici britanskog vojnik.

Velika Britanija je ranije priznala da se u Ukrajini nalazi mali broj pripadnika britanskog vojnog osoblja, koje uglavnom obezbjeđuje britanske diplomate i podržava ukrajinske oružane snage.

Današnji smrtonosni incident nije ocijenjen kao rezultat neprijateljske vatre, prenosi agencija PA medija.

Rusija

Ukrajina

