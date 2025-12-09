Zelenski priznao ono što se "zna" već godinama

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski priznao je da Kijev nema snage da vrati Krim u sastav Ukrajine.

"Biću iskren, mi danas nemamo snage za sve ovo. Nemamo dovoljnu podršku za sve ovo", rekao je Zelenski, komentarišući svoje ranije izjave o želji da vrati Krim.

On je rekao da SAD ne vide Ukrajinu u NATO savezu i da je to shvatio.

"Pouzdano znamo da ni SAD niti nekoliko drugih zemalja još ne vide Ukrajinu u NATO-u", rekao je Zelenski, a prenosi informativni portal "Novini lajv".