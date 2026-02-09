Poljoprivrednici FBiH: Zabraniti uvoz mlijeka

Izvor:
Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH zatražilo je hitno reagovanje vlasti u vezi sa problemima sa otkupom mlijeka, kao i zabranu uvoza mlijeka i određenih mliječnih proizvoda dok se ne riješe njihovi viškovi.
Poljoprivrednici su upozorili da će u suprotnom morati sami da rješavaju problem blokiranjem granica i sličnim potezima, saopšteno je iz ovog udruženja.
U saopštenju se ocjenjuje da je situacija s otkupom sirovog mlijeka iz dana u dan sve gora, jer otkupljivači svaki dan smanjuju otkup i sve češće obaraju cijenu otkupljenog mlijeka.
Poljoprivrednici navode da zato imaju veliki višak mlijeka u skladištima koji ne mogu plasirati na tržište koje je prezasićeno.
- Sve to dovodi do kolapsa domaće proizvodnje sirovog mlijeka. Ovim putem tražimo hitnu reakciju nadležnih dok ne dođe do većih problema. Tražimo hitnu zabranu uvoza mlijeka i određenih mliječnih proizvoda dok se ne riješe naši viškovi i stabilizuje tržište - poručili su iz Udruženja.
