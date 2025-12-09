Logo
Zelenski dobio nekoliko dana da odgovori na predloženi američki plan

Izvor:

RIA Novosti

09.12.2025

20:01

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Stiven Vitkof i Džared Kušner, zet predsjednika Donalda Trampa, dali su ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom nekoliko dana da odgovori na predloženi američki mirovni plan za rješavanje sukoba u Ukrajini.

Zelenski je rekao svojim evropskim saveznicima da su Vitkof i Kušner vršili pritisak na njega tokom dvočasovnog telefonskog razgovora u subotu da odgovori na američki mirovni plan.

"Prema tom planu, Kijev treba da prihvati teritorijalne gubitke u zamjenu za američke bezbjednosne garancije, a Tramp želi da sporazum bude sklopljen "do Božića", piše "Fajnenšel tajms".

marija-zaharova-030925

Svijet

Zaharova: Zelenski uključen u krvavo cjenkanje

Zelenski je rekao Trampovim izaslanicima da će mu biti potrebno neko vrijeme da se konsultuje sa evropskim saveznicima prije nego što odgovori na američki prijedlog.

Tagovi:

Volodimir Zelenski

Donald Tramp

