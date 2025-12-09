Zelenski dobio nekoliko dana da odgovori na predloženi američki plan

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Stiven Vitkof i Džared Kušner, zet predsjednika Donalda Trampa, dali su ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom nekoliko dana da odgovori na predloženi američki mirovni plan za rješavanje sukoba u Ukrajini.

Zelenski je rekao svojim evropskim saveznicima da su Vitkof i Kušner vršili pritisak na njega tokom dvočasovnog telefonskog razgovora u subotu da odgovori na američki mirovni plan.

"Prema tom planu, Kijev treba da prihvati teritorijalne gubitke u zamjenu za američke bezbjednosne garancije, a Tramp želi da sporazum bude sklopljen "do Božića", piše "Fajnenšel tajms".

Zelenski je rekao Trampovim izaslanicima da će mu biti potrebno neko vrijeme da se konsultuje sa evropskim saveznicima prije nego što odgovori na američki prijedlog.