Poginuo glumac iz serije koja je proslavila Zelenskog

Agencije

09.12.2025

17:29

Иван Кононенко украјински глумац и војник
Foto: screenshot

Ukrajinski glumac i sportista Ivan Kononenko je poginuo na Kurskom frontu, nakon što se duže vrijeme vodio kao nestao u akciji, potvrđeno je danas, 9. decembra.

Vijest je objavila Državna agencija za filmsku industriju Ukrajine, prenosi Ukrinform.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima je prikazano kako se na ulicama Kijeva odaje počast nastradalom glumcu.

„Ivan nije bio samo vojnik – prije invazije velikog obima, proveo je mnogo godina radeći u filmskoj industriji i sportu. Bio je dugogodišnji član tima legendarnog strongmena Vasilija Virastjuka, takmičeći se u dizanju tegova i strongmenskim disciplinama. Tokom godina, postao je dobitnik nagrada i šampion na brojnim takmičenjima, uključujući Otvoreno prvenstvo Ukrajine 2006. Olimp Strongmen (Kijev, 23. april 2006)“, navodi se u saopštenju.

U filmskoj i televizijskoj industriji, Kononenko se pojavio u širokom spektru produkcija. Njegove uloge uključuju „Pakleni barjak, ili Kozački Božić“, „Sluga naroda“, „Ljubav u lancima“, „Prve laste“, „Ludo vjenčanje“, „Kijev dan i noć“, „Pravi misticizam“, „Straža“, „Žuta zvijezda“, „Septembar“, „Istraživači“ i „Karas“.

Kako je ranije objavljeno, Valerij Litvin – violinista hora Verjovka i tonski majstor pozorišta Bereginja – takođe je poginuo u akciji.

Rusija

Ukrajina

