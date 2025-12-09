Komandant britanske mornarice šokirao izjavom: "Rusi su na korak od osvajanja Atlantika"

Velika Britanija je prvi put od kraja Drugog svjetskog rata blizu gubitka kontrole nad Atlantikom u korist Rusije.

Kako piše list "The Times", to je upozorio komandant britanske mornarice Gvin Dženkins, koji je izrazio zabrinutost zbog "pojačane ruske aktivnosti u blizini britanskih ostrva". Pozvao je mornaricu da ubrza modernizaciju kako bi zadržala korak s Rusijom.

"Prednost koju smo imali u Atlantiku od kraja Hladnog rata, još od Drugog svjetskog rata, sada je ugrožena. Držimo se, ali ne mnogo", rekao je Dženkins na konferenciji International Sea Power Conference.

"Naši potencijalni protivnici ulažu milijarde. Moramo pojačati napore, inače ćemo tu prednost izgubiti. To ne smijemo dopustiti", dodao je.

Dženkins je naveo da je Rusija investirala milijarde u jačanje svojih pomorskih kapaciteta, posebno Sjeverne flote.

The Times podsjeća da je u posljednje dvije godine zabilježen rast od 30 posto kada je riječ o ruskim ulascima u britanske vode, uključujući "vidljivo prisustvo" špijunskih brodova poput broda Jantar, za koji se sumnja da mapira podmorske kablove.

O Jantaru je govorio i Dženkins , ističući da je to samo "vidljivi dio" ruskog djelovanja u Atlantiku, ali da ga mnogo više brine ono "što se dešava ispod površine".

Prema njegovim riječima, Britanija se sada suočava s ratom u "podvodnom borbenom prostoru". Tvrdi da mu se suprotstavljaju novim tehnologijama, poput podvodnih kliznih dronova koji mogu otkriti neprijateljske podmornice. Sljedeće godine Ujedinjeno Kraljevstvo će potpisati ugovor za sisteme Atlantic Bastio, autonomne senzore koji bi trebali biti britanske "oči i uši" u vodi.

Gvin Dženkins je od maja ove godine na čelu britanske Kraljevske mornarice. Naslijedio je sada već bivšeg komandanta Bena Keja, koji je smijenjen nakon niza skandala u koje su bili umiješani i drugi visoki oficiri mornarice, navodi The Times. Prema pisanju lista, Kej je smijenjen nakon što je istraga utvrdila da je njegovo ponašanje "uveliko odstupalo od vrijednosti i standarda", a povod su bile tvrdnje da je imao aferu s podređenom.

Dženkins je u ponedjeljak izjavio da će mornarica nakon skandala revidirati način obuke oficira.

List navodi da britanska mornarica trenutno ima ozbiljnih problema i s podmornicama. Četiri "stare" podmornice klase Vanguar, koje mogu nositi nuklearne projektile Trident, još su uvijek na moru, i moraju tamo ostati, jer nijedna od preostalih pet podmornica klase Astute trenutno nije sposobna za isplovljavanje zbog potrebnih popravki i "drugih problema".