Italijanska kuhinja proglašena najboljom na svijetu od strane TasteAtlas-a, sada čeka priznanje UNESCO-a

09.12.2025

16:22

Komentari:

0
Italijanska kuhinja - već voljena širom svijeta i nedavno proglašena najboljom na svijetu od strane TasteAtlas-a - spremna je za novo priznanje: formalno priznanje od strane UNESCO-a kao kulturnog blaga.

Preliminarna procjena UNESCO-a odobrila je dodavanje italijanske kuhinje na UNESCO-vu listu ''nematerijalnog kulturnog nasljeđa“, a konačna odluka se očekuje u srijedu.

Zahtjev, pokrenut u martu 2023. godine, predstavlja italijansku kuhinju - od paste i pice do rižota - kao društveni ritual koji povezuje porodice i zajednice.

''Ne postoji jedinstvena italijanska kuhinja, već mozaik lokalnih ekspresivnih varijeteta“, saopštila je vlada.

Od lombardijskog osobuka - dinstanih telećih buta sa gremolatom, do puljskog orekijeta - paste u obliku uha sa listovima repe, svaki region predstavlja biodiverzitet i kreativnost Italije, navodi se.

Premijerka Đorđa Meloni podržala je ovaj napor, nazivajući italijansku hranu simbolom ''kulture, identiteta, tradicije i snage“. Industrijske grupe procjenjuju da bi priznanje od strane UNESKO-a moglo da poveća turizam do 8 procenata tokom dvije godine, dodajući 18 miliona noćenja. Italijanska kuhinja takođe povezuje 59 miliona stanovnika sa čak 85 miliona ljudi italijanskog porijekla širom svijeta.

илу-пица-08122025

Savjeti

Slatka pica koja osvaja internet, gotova za 10 minuta

Međutim, ne podržavaju svi u Italiji kandidaturu za pridruživanje UNESKO listi, koja već sadrži skoro 800 stavki, uključujući italijansko opersko pjevanje i lov na tartufe.

Alberto Grandi, istoričar hrane, nazvao je kandidaturu za UNESKO listu ''samo marketinškom operacijom“ u intervjuu za veb stranicu Mantovauno prošlog mjeseca.

U svojoj knjizi iz 2024. godine ''La cucina italiana non esiste“ (''Italijanska kuhinja ne postoji“), Grandi je tvrdio da su mnoga jela koja se smatraju tradicionalnim, uključujući pastu ala karbonara, relativno moderni izumi pod uticajem stranih kultura.

Grandijeve izjave izazvale su negodovanje udruženja poljoprivrednika Koldireti, koje je njegove tvrdnje nazvalo ''nadrealnim napadima na nacionalnu kulinarsku tradiciju“.

Прада

Ekonomija

Ujedinile se dvije najveće italijanske modne kuće

Za ugostitelje poput Luiđine Pantalone, vlasnice istorijskog rimskog restorana ''Da Sabatino“, priznanje UNESKO-a sa sastanka u srijedu u Indiji bio bi izvor ponosa, prenosi Kliks.

''Autentična italijanska kuhinja mora biti zaštićena“, rekla je, sjećajući se svog djetinjstva kada je prala sudove sa svojom braćom i ponosno ističući da je četvrta generacija svoje porodice koja vodi restoran.

Pica 1

Ekonomija

Ova zemlja na Balkanu bilježi najveći rast cijene pice

Šef kuhinje Masimo Botura, dobitnik tri Mišelinove zvjezdice, sumirao je to riječima: ''Italijanska kuhinja je drevni, svakodnevni, sveti ritual – umjetnost brige i ljubavi bez izgovorene riječi.“

Pica

Italija

kuhinja

Komentari (0)
