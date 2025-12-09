Logo
Princ Vilijam ipak neće mlađem bratu oduzeti titulu: Razlog će vas definitivno iznenaditi

09.12.2025

16:11

Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити
Foto: Tanjug/AP/Matthew Horwood

Mnogo se spekuliše o tome da li će princ Vilijam, prvi u redu za nasljeđe britanskog trona, oduzeti titule svom mlađem bratu princu Hariju i njegovoj supruzi Megan Markl kada postane kralj.

Međutim, najnoviji navodi iz izvora bliskih britanskoj kraljevskoj porodici navode da se to gotovo izvjesno neće desiti, prenosi ugledni Kosmopolitan.

Razlog će vas definitivno iznenaditi, a to nije zbog dobrote njegovog srca. Navodno princ Vilijam smatra da je brend Saseksa već "bezvrijedan" i da bi oduzimanje titula loše izgledalo za njega.

princ endru

Svijet

"Ne mogu više ovo da podnesem": Princ saznao da je sve procurilo u javnost

Rob Šuter iz "ShuterSkup" izvještava da princ Vilijam "ne želi da izgleda sitničavo".

"Do trenutka kada princ Vilijam preuzme presto, brend Saseksa biće toliko umanjen da neće ni biti važno. Zašto oduzimati nešto što je već bezvrijedno?", rekao je jedan insajder:

Navodno princ Vilijam "ne vidi nikakvu stratešku prijetnju" u Saseksima i misli da bi oduzimanje titula moglo da ga učini "osvetoljubivim".

"Ignorisanje će boljeti više", rekao je drugi izvor.

Принц Хари

Svijet

Princ Vilijam dobio ključ Rio de Žaneira

Što se tiče druge strane, jedan izvor iz palate je nedavno rekao za "Pejdž Siks" da se "ne bi iznenadio" ako princ Vilijam ipak oduzme titulu mlađem bratu:

"Ako prođu ovi prijedlozi zakona, ne bih se iznenadio da princ Hari bude sljedeći. Ne bih se iznenadio da to uradi princ Vilijam… On nije osvetoljubiva osoba, ali se osjeća veoma iznevjerenim, a uvijek je mnogo teže kada vas iznevjeri neko vama blizak", naveo je on.

(Telegraf.rs)

Velika Britanija

kraljevska porodica

Princ Vilijam

princ Hari

titula

