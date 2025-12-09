Princ Vilijam ipak neće mlađem bratu oduzeti titulu: Razlog će vas definitivno iznenaditi

Mnogo se spekuliše o tome da li će princ Vilijam, prvi u redu za nasljeđe britanskog trona, oduzeti titule svom mlađem bratu princu Hariju i njegovoj supruzi Megan Markl kada postane kralj.

Međutim, najnoviji navodi iz izvora bliskih britanskoj kraljevskoj porodici navode da se to gotovo izvjesno neće desiti, prenosi ugledni Kosmopolitan.

Razlog će vas definitivno iznenaditi, a to nije zbog dobrote njegovog srca. Navodno princ Vilijam smatra da je brend Saseksa već "bezvrijedan" i da bi oduzimanje titula loše izgledalo za njega.

Rob Šuter iz "ShuterSkup" izvještava da princ Vilijam "ne želi da izgleda sitničavo".

"Do trenutka kada princ Vilijam preuzme presto, brend Saseksa biće toliko umanjen da neće ni biti važno. Zašto oduzimati nešto što je već bezvrijedno?", rekao je jedan insajder:

Navodno princ Vilijam "ne vidi nikakvu stratešku prijetnju" u Saseksima i misli da bi oduzimanje titula moglo da ga učini "osvetoljubivim".

"Ignorisanje će boljeti više", rekao je drugi izvor.

Što se tiče druge strane, jedan izvor iz palate je nedavno rekao za "Pejdž Siks" da se "ne bi iznenadio" ako princ Vilijam ipak oduzme titulu mlađem bratu:

"Ako prođu ovi prijedlozi zakona, ne bih se iznenadio da princ Hari bude sljedeći. Ne bih se iznenadio da to uradi princ Vilijam… On nije osvetoljubiva osoba, ali se osjeća veoma iznevjerenim, a uvijek je mnogo teže kada vas iznevjeri neko vama blizak", naveo je on.

(Telegraf.rs)