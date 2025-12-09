Maloljetnici umiješani u svirep zločin: Nakon otmice žrtve polijevali vrelom vodom

Izvor:
Italijanski karabinjeri sproveli su danas po nalogu suda restriktivne mjere protiv 11 osoba, uključujući petoro maloljetnika, zbog navodne otmice i mučenja više žrtava u rimskom okrugu Masimina.
Osumnjičeni, svi Italijani, navodno su žrtve odveli iz njihovih domova u garažu, vezali ih za ruke i noge i podvrgli ih "ponavljanim aktima okrutnosti, kao što su udaranje pesnicama, šipkama i drugim tupim predmetima", prenosi Ansa, pozivajući se na neimenovane izvore.
U nalogu se navodi da su u nekim slučajevima osumnjičeni išli toliko daleko da su žrtve polivali ključalom vodom, nanoseći im teške povrede.
Istražioci sumnjaju da je brutalno nasilje povezano sa dugovima za drogu.
Kako se navodi, incidenti su se dogodili u januaru ove godine.
