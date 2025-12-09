Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

Nakon tvrdnji roditelja da su njihova djeca žrtve nasilja, oglasila se direktor Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu Suzana Milić.

Milićeva kaže da je za slučaj, kako ona navodi, "navodnog" vršnjačkog nasilja, saznala 2. decembra, te da je o tome resorno ministarstvo obavijestila dva dana kasnije, odnosno 4. decembra.

"Škola je, konkretno, po prijavi navodnog nasilja obavila razgovor sa odjeljenskim starješinom, sazvala Odjeljensko vijeće, a nakon toga pozvala učenike na razgovor i roditelje, koji se nisu odazvali. Onda je juče održan roditeljski sastanak sa jednim odjeljenjem, danas u 18 časova je sa drugim odjeljenjem. Jutros je bio sastanak tima 'Briga o djeci'. Evo, sada imamo sjednicu Nastavničkog vijeća", kaže Milićeva za "Nezavisne novine".

Manja grupa nasilnika

Prema njenim riječima, informacije kojim raspolaže, a za koje nije sigurna, pokazuju da je nad "dva ili tri učenika" vršeno nasilje, dok, kada je riječ o izvršiocima, u pitanju je, tvrdi, "neka manja grupa učenika koja su navodno vršila nasilje".

"To ćemo ostaviti relevantnim institucijama, da to ispitaju. Mi ćemo, u skladu sa mjerama i preporukama, odraditi ono što se, po Zakonu, odnosi na školu, a ostale institucije će da se bave onim što je u njihovoj nadležnosti. Nije ništa zataškano. Apsolutno, po prijavi, 2. decembra, krenulo se reagovati", kaže Milićeva za "Nezavisne novine".

Školu će posjetiti inspektori, potvrđeno je "Nezavisnim novinama". Republičkoj inspekciji za prosvjetu se do danas, 9. decembra, nisu obraćali roditelji učenika Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz Mrkonjić Grada, a zbog navoda o vršnjačkom nasilju u školi, ali će nadležna inspekcija u najkraćem roku izvršiti vanrednu kontrolu u dijelu svojih nadležnosti, potvrđeno nam je iz Inspektorata Republike Srpske.

Kontrola škole

"Imajući u vidu da postoji sumnja na neprimjereno ponašanje i prisustvo vršnjačkog nasilja među učenicima, nadležna inspekcija će u najkraćem roku izvršiti vanrednu kontrolu u dijelu svojih nadležnosti, kako bi se utvrdilo da li je škola preduzela sve propisane mjere za zaštitu djece od nasilja i zlostavljanja", rečeno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Nakon što su roditelji učenika Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz Mrkonjić Grada iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja, i iz Republičkog pedagoškog zavodu Republike Srpske najavljuju nadzor u ovoj školi.

"Na današnjem stručnom kolegijumu smo razmatrali ovaj slučaj, te smo zaključili da će inspektori-prosvjetni savjetnici na osnovu informacija iz medija sutra u okviru svoje nadležnosti izvršiti stručno pedagoški-nadzor u ovoj školi. Na osnovu stručno-pedagoškog nadzora Republički pedagoški zavod će utvrditi dalje korake i mjere koje će preduzeti", rekli su iz Republičkog pedagoškog zavoda.

Tužilaštvo: Formirali smo predmet

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci formiralo je predmet u vezi sa navodima da su učenici Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz Mrkonjić Grada žrtve vršnjačkog nasilja.

"Tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka je 5. decembra 2025. godine zaprimio prijavu roditelja učenika OŠ 'Ivan Goran Kovačić' iz Mrkonjić Grada, u vezi sa krivičnim djelom Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje iz člana 149. KZ RS. Po zaprimanju prijave tužilaštvo je formiralo predmet i preduzeće neophodne radnje u cilju utvrđivanja osnovanosti podnesene krivične prijave", rečeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Gordana Rajić, ombudsman za djecu Republike Srpske, kaže da sa dubokom zabrinutošću prate informacije koje su se pojavile u javnosti u vezi sa navodima o vršnjačkom nasilju u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu.

"Svaki oblik nasilja nad djecom, bilo fizičkog, psihičkog ili ponižavajućeg postupanja, predstavlja ozbiljno kršenje njihovih prava i zahtijeva hitnu, sveobuhvatnu i koordinisanu reakciju nadležnih institucija. Zabrinjava i činjenica da su, prema izjavama roditelja, fizički i psihički znaci zlostavljanja kod određenog broja djece bili prisutni duži vremenski period, a da to nisu prepoznali ni roditelji ni škola", rekla je Rajićeva.

Načelnik: Institucije da odrade svoj posao

Opštinski načelnik Dragan Vođević kaže da "treba pustiti institucije da odrade svoj posao do kraja" i da se vidi činjenično stanje, te da se neki ljudi ne proglase krivim prije nego što se to završi.

"Naravno, svaki vid nasilja apsolutno osuđujem i kao načelnik i roditelj. Nema mjesta vršnjačkom nasilju u školama. Meni je žao što se neke stvari dešavaju. Ja sam sa roditeljima već razgovarao, imaju moju podršku 24 sata", naveo je Vođević.