Logo
Large banner

Minić: Prvi put postignut konsenzus o najvažnijim pitanjima

Izvor:

SRNA

09.12.2025

12:50

Komentari:

0
Минић: Први пут постигнут консензус о најважнијим питањима
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima boračkih kategorija da je prvi put postignut konsenzus o najvažnijim pitanjima za njihov status i dodao da će ova oblast biti sistemski uređena.

Minić je istakao da je riječ o najznačajnijoj populaciji, te da u pregovorima za poboljšanje statusa učestvuju svi predstavnici boračkih kategorija, bez antagonizama koji su ranije postojali.

"Njihovi zahtjevi u vezi sa manjkavostima zakona su realni, načelno smo dogovorili krucijalne stvari, ostalo je da se do februara finalizuju neki kozmetički detalji i uputimo nova rješenja u skupštinsku proceduru", rekao je Minić novinarima na nakon sastanka.

илу-мирисна свијећа-09122025

Savjeti

Ako imate mirisne svijeće u domu, bolje ih odmah izbacite: Evo šta rade organizmu

On je naglasio da je izuzetno zadovoljan dogovorenim i da je njegova misija na mjestu premijera da se svim boračkim kategorijama vrati status koji zaslužuju.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Saveza logoraša, Udruženja žena žrtava rata, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Organizacije starješina, Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida, Organizacije amputiraca "Udas" i Udruženja građana "Veterani Republike Srpske".

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мирисна свијећа

Savjeti

Ako imate mirisne svijeće u domu, bolje ih odmah izbacite: Evo šta rade organizmu

1 h

0
Амиџић о одлуци Крњића: Грађани чекају, привреда трпи

Republika Srpska

Amidžić o odluci Krnjića: Građani čekaju, privreda trpi

1 h

3
Остојић: Већи буџет за борачке категорије

Republika Srpska

Ostojić: Veći budžet za boračke kategorije

1 h

0
Граорац: Од јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто

Republika Srpska

Graorac: Od januara očekujemo povećanje invalidnina za 10 odsto

1 h

0

Više iz rubrike

Амиџић о одлуци Крњића: Грађани чекају, привреда трпи

Republika Srpska

Amidžić o odluci Krnjića: Građani čekaju, privreda trpi

1 h

3
Остојић: Већи буџет за борачке категорије

Republika Srpska

Ostojić: Veći budžet za boračke kategorije

1 h

0
Граорац: Од јануара очекујемо повећање инвалиднина за 10 одсто

Republika Srpska

Graorac: Od januara očekujemo povećanje invalidnina za 10 odsto

1 h

0
Инвалиднине за жене жртве рата расту за 10 одсто

Republika Srpska

Invalidnine za žene žrtve rata rastu za 10 odsto

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner