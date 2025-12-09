Minić: Prvi put postignut konsenzus o najvažnijim pitanjima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima boračkih kategorija da je prvi put postignut konsenzus o najvažnijim pitanjima za njihov status i dodao da će ova oblast biti sistemski uređena.

Minić je istakao da je riječ o najznačajnijoj populaciji, te da u pregovorima za poboljšanje statusa učestvuju svi predstavnici boračkih kategorija, bez antagonizama koji su ranije postojali.

"Njihovi zahtjevi u vezi sa manjkavostima zakona su realni, načelno smo dogovorili krucijalne stvari, ostalo je da se do februara finalizuju neki kozmetički detalji i uputimo nova rješenja u skupštinsku proceduru", rekao je Minić novinarima na nakon sastanka.

On je naglasio da je izuzetno zadovoljan dogovorenim i da je njegova misija na mjestu premijera da se svim boračkim kategorijama vrati status koji zaslužuju.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Saveza logoraša, Udruženja žena žrtava rata, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Organizacije starješina, Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida, Organizacije amputiraca "Udas" i Udruženja građana "Veterani Republike Srpske".