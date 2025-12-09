Ako imate mirisne svijeće u domu, bolje ih odmah izbacite: Evo šta rade organizmu

Koliko puta ste se nakon napornog dana zavalili u fotelju, pritisnuli upaljač i pustili da miris vanile ili lavande ispuni sobu? Taj trenutak djeluje kao čista magija i bijeg od stresa. Međutim, dok vi uživate u plamenu, u vazduh se otpuštaju supstance koje niko ne želi u svojim plućima. Upravo tu se krije štetnost mirisnih svijeća o kojoj se rijetko govori, a koja može imati dugoročne posljedice po respiratorni sistem.

Nedavno je jedna mlada Amerikanka primjetila da njena nosna duplja postaje crna, i svoje iskustvo podijelila na internetu. Nakon kratkog ispitivanja tog stanja, doktor Džek Gudman se javio uplašenoj djevojci.

Na njen post je odgovorio mladi doktor Džek Gudman, koji je nakon razgovora sa djevojkom ustanovio da je njeno stanje izazvano mirisnim svijećama koje ona neprestano pali, po sopstvenom priznanju.

Zašto je štetnost mirisnih sveća realna prijetnja?

Dr Džek Gudman, stručnjak koji se često bavi uticajem toksina iz okruženja na ljudsko tijelo, iznio je šokantne podatke. Većina komercijalnih svijeća pravi se od parafinskog voska. Parafin je nusproizvod prerade nafte. Kada ga zapalite, on ne nestaje tek tako – on sagorijeva i otpušta kancerogene materije poput benzena i toluena. Dr Gudman ovo poredi sa udisanjem izduvnih gasova dizel motora, samo što se to dešava u zatvorenoj sobi gdje ventilacija često nije adekvatna.

Mnogi nisu svjesni da štetnost mirisnih svijeća leži i u samim mirisima. Sintetički mirisi često sadrže ftalate, hemikalije koje mogu poremetiti hormonski balans. Zamislite svoj dom kao hermetički zatvorenu kutiju; paljenjem parafinske svijeće vi tu kutiju punite nevidljivim zagađivačima.

Upozorenje koje mijenja navike

Prema riječima doktora Gudmana, simptomi nisu uvijek trenutni. Možda ćete osjetiti blagu glavobolju, iritaciju očiju ili kašalj, a da to uopšte ne povežete sa svijećom koja gori na stolu. Za osobe sa astmom ili alergijama, štetnost mirisnih svijeća je još izraženija i može dovesti do ozbiljnih napada gušenja.

Zdrave alternative: Miris bez rizika

Ne morate se odreći prijatne atmosfere da biste sačuvali zdravlje. Postoje jednostavne zamjene koje eliminišu rizike:

Svijeće od pčelinjeg voska: Prirodne su, ne ispuštaju toksine i čak mogu pomoći u prečišćavanju vazduha jonizacijom.

Svijeće od sojinog voska: Biljna baza koja sagorijeva čistije i duže traje, bez čađi.

Difuzeri sa eteričnim uljima: Najbezbjedniji način da dom miriše svježe, uz terapeutska svojstva biljaka.

Nema ljepšeg osjećaja od sigurnog doma u kojem se diše punim plućima. Kada sljedeći put poželite da napravite atmosferu, sjetite se da štetnost mirisnih svijeća nije mit, već stvarna opasnost koju lako možete izbjeći. Izbacite toksine, odaberite pčelinji vosak ili eterična ulja i gledajte kako se energija u vašem prostoru mijenja nabolje!