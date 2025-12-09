Logo
Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

Tokom zime, održavanje dobrog kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru od suštinskog je značaja za naše zdravlje i udobnost.

Ipak, ne preporučuje se provjetravanje doma između 8 i 10 časova ujutru tokom perioda velike hladnoće. Ova preporuka može djelovati iznenađujuće, ali se zasniva na nekoliko faktora povezanih sa spoljašnjom temperaturom, zagađenjem vazduha i energetskom efikasnošću.

Između 8 i 10 časova ujutru, ljudske aktivnosti su na vrhuncu: odlazak na posao, gust saobraćaj i povećana upotreba javnog prevoza i privatnih vozila. Ova jutarnja gužva dovodi do znatnog povećanja emisije zagađujućih materija, naročito u urbanim sredinama. Otvaranjem prozora u tom periodu izlažete svoj dom većoj količini zagađenog spoljašnjeg vazduha, čime se narušava kvalitet vazduha koji udišete u zatvorenom prostoru.

Jutarnji vrhunac zagađenja

Rani jutarnji sati su često najhladniji dio dana, naročito zimi. Provjetravanje doma između 8 i 10 časova znači unošenje izrazito hladnog spoljašnjeg vazduha, koji može brzo da snizi unutrašnju temperaturu. Ovakav pad temperature primorava sistem grijanja da radi jače kako bi ponovo postigao prijatnu toplinu, što dovodi do veće potrošnje energije i samim tim većih računa za grijanje.

Uticaj na energetsku efikasnost

Održavanje stabilne temperature u domu ključno je za dobru energetsku efikasnost. Provjetravanjem tokom najhladnijih sati narušava se toplotna ravnoteža, pa uređaji za grijanje moraju da nadoknade gubitak toplote. Takvo dodatno opterećenje ne samo da povećava potrošnju energije već može i da skrati vijek trajanja grijnih sistema, jer se izlažu intenzivnijim i češćim radnim ciklusima.

Kad je najbolje vrijeme za provjetravanje zimi

Kako bi se postigao dobar balans između svježeg vazduha i zadržavanja toplote, preporučuje se provjetravanje u pogodnijem dijelu dana. Period oko podneva, obično između 12 i 14 časova, smatra se idealnim jer su spoljašnje temperature nešto više, a ljudska aktivnost manja, što znači i niži nivo zagađenja. Kratko, ali efikasno provjetravanje od 5 do 10 minuta sasvim je dovoljno da se osvejži vazduh bez značajnijeg gubitka toplote.

Najbolje prakse za optimalno provjetravanje

Kratko i intenzivno provjetravanje: Otvorite prozore širom 5–10 minuta kako bi se stvorila promaja koja brzo osvježava vazduh, bez hlađenja zidova i namještaja.

Biranje prostorija za provjetravanje: Prednost dajte prostorijama sa većom vlagom, poput kuhinje i kupatila, kao i spavaćim sobama, naročito nakon noćnog sna.

Upotreba mehaničke ventilacije: Ako vaš dom ima ovakav sistem, provjerite da li pravilno funkcioniše. Dobro održavana mehanička ventilacija obezbjeđuje stalnu razmjenu vazduha bez potrebe za otvaranjem prozora.

Prilagođavanje spoljnim uslovima: U slučaju povećanog zagađenja ili ekstremnih vremenskih prilika, prilagodite navike provjetravanja i birajte vrijeme kada je vazduh napolju najčistiji i temperature najblaže.

Provjetravanje doma tokom zime ostaje neophodno za očuvanje dobrog kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. Ipak, mudro je izbjegavati period od 8 do 10 časova ujutru tokom velikih hladnoća, zbog povećanog zagađenja i niskih temperatura. Pravilnim odabirom vremena i primjenom odgovarajućih navika možete obezbijediti zdravu sredinu u svom domu uz istovremenu uštedu energije.

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

10

49

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

10

48

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

10

40

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

10

38

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

