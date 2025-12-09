Билећанин физички насрнуо на суграђанина, потегао и пиштољ

Извор:
АТВ
09.12.2025
10:29
Лице иницијала М.С. из Билеће ухапшено је јуче, 8. децембра, након што је из ватреног оружја испалило два метка, након физичког конфликта у свом граду, при чему није било повријеђених.
Полиција сумња да је његово понашање представљало кривично дјело "Изазивање опште опасности", а истовремено је пријављен и случај насиља у породици.
"Полицијски службеници Полицијске станице Билећа поступили су након што је М.С. пријавио да га је физички напало друго лице из Билеће. Након инцидента, он је испалио два метка, али срећом без повријеђених", саопштено је из ПУ Билећа.
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, које је наредило документовање и кривичну пријаву против лица иницијала М.С. за "Изазивање опште опасности" и "Насиље у породици или породичној заједници“.
