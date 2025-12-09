Logo
Invalidnine za žene žrtve rata rastu za 10 odsto

Izvor:

SRNA

09.12.2025

12:29

Инвалиднине за жене жртве рата расту за 10 одсто
Foto: ATV

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić izjavila je nakon sastanka sa premijerom Srpske Savom Minićem da je utvrđeno da će od 1. januara uslijediti novo povećanje invalidnina od 10 odsto.

Rajilićeva je podsjetila da je Vlada Srpske povećala invalidnine za žene žrtve rata u oktobru.

"Naše invalidnine su u rastu i više nego što smo očekivali", rekla je Rajilićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je navela da će na novim sastancima biti precizirane određene stvari, te da je današnji razgovor bio konstruktivan.

"Jako sam zadovoljna jer smo više od 85 do 90 odsto stvari dogovorili sa premijerom i hvala za ovaj lijep sastanak", poručila je Rajilićeva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Saveza logoraša, Udruženja žena žrtava rata, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Organizacije starješina, Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida, Organizacije amputiraca "Udas" i Udruženja građana "Veterani Republike Srpske".

