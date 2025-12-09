Logo
Banjaluku za 10 mjeseci posjetilo 109.559 turista

Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста
Najveći grad Republike Srpske za 10 mjeseci ove godine posjetilo je 109.559 turista ili osam odsto više nego u prošloj godini kada je u istom periodu zabilježeno 101.457 dolazaka, rečeno je Srni u Turističkoj organizaciji Banjaluka.

U deset mjeseci ove godine u Banjaluci je evidentirano 168.758 noćenja što je za devet odsto noćenja više nego u prošloj godini kada je evidentirano 155.009 noćenja.

Samostalni stručni saradnik u Turističkoj organizaciji Banjaluka Mladen Šukalo rekao je Srni da na taj broj treba dodati još 3.416 dolazaka i 6.452 noćenja ostvarena u apartmanima, sobama za iznajmljivanje, kući za odmor i u okviru seoskog turizma čija se evidencija prometa vodi od 1. januara ove godine.

On je naveo da je Banjaluku za 10 mjeseci ove godine posjetilo 76.373 stranih turista koji su ostvarili 168.758 noćenja i 33.186 domaćih turista koji su ostvarili 46.599 noćenja.

