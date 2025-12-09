Logo
Dok je general Mladić i dalje nepokretan i vezan za krevet, haški ljekari ćute

SRNA

09.12.2025

11:08

0
Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте
Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, koji mjesecima leži u zatvorskoj bolnici u Ševeningenu, loše je i dalje, izjavio je Srni generalov sin Darko Mladić.

"General je i dalje nepokretan i vezan za krevet, sa istim problemima. Ništa novo, sve je isto, mi nemamo informacije da je gore. Prema onome što ga vidimo tokom posete, isto nam deluje", istakao je Darko Mladić i dodao da je generala nedavno posjetio unuk.

Darko Mladić je naveo da porodica od haških ljekara nije dobila nikakvu novu informaciju, te da nema ništa novo ni u vezi sa terapijom.

Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić ima neurološke, kardiovaskularne i urološke probleme, kao i dekubitis. On je nepokretan i vezan za krevet i kolica.

Полиција ФБиХ

Hronika

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

General Mladić je pretrpio nekoliko moždanih udara i jedan srčani udar dok je bio u pritvoru u Hagu, a 2024. godine mu je u holandskoj bolnici ugrađen pejsmejker, nakon čega mu se zdravlje pogoršavalo i otkazali bubrezi.

On je od aprila 2024. godine nalazi se pritvorskoj bolnici u Ševeningenu, vezan je za krevet i kolica, prebačen je i na palijativnu njegu, a prema riječima ljekara, ostalo mu je nekoliko mjeseci života.

Odbrana i porodica su, zbog toga, više puta tražili da mu se omogući liječenje u Srbiji, ali je sve zahtjeve odbio sud u Hagu, iz kojeg tvrde da je zdravstveno stanje generala Mladića stabilno i da ima adekvatnu njegu u pritvorskom centru.

Sudski dokumenti iz jula 2025. godine navode da, iako je stanje generala Mladića "nestabilno", on i dalje prima sveobuhvatnu njegu, te da humanitarni razlozi nisu dovoljno potkrijepljeni za puštanje na slobodu.

General Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina, nakon gotovo 16 godina skrivanja, a potom je prebačen u Hag, gdje je 8. juna 2021. godine pravnosnažno suđen na doživotni zatvor.

Ratko Mladić

Darko Mladić

