Nastavljene konsultacije o budžetu

Srbi u Federaciji BiH neće ostati bez pomoći i podrške Vlade Srpske. Predstavnici Srba iz Federacije BiH su ove godine prvi put pozvani na konsultacije o budžetu.

"Ove konsultacije su i poruka da Srbi u Federaciji nisu zaboravljeni i da će Republika Srpska nastaviti da podržava kako ove četiri opštine Bosanski Petrovac, Drvar, Grahovo i Glamoč, tako i određena područja u Federaciji gdje još živi srpski narod", rekao je Nemanja Davidović, direktor centra za podršku povratnicima u Unsko-Sanskom kantonu.

"Neće sigurno doći u situaciju da im bude ugrožena egzistencija, da li administrativna ili život naših građana na tom području.Da ugovore koje smo imali za liječenje naših građana u ovim opštinama proširimo i na opštinu Odžak i na opštinu Ravno", kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Na konsultacijama i predstavnici visokoškolskih ustanova. Najavljeno je povećanje plata u narednoj godini za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja, kao i najava kapitalnih investicija na oba javna univerziteta.

"Nas to raduje, sa obzirom da će se uslovi i rada naši zaposlenih, nastavnika i saradnika, ali i uslovi studiranja biti bolji po završetku takvih kapitalnih investicija", rekao je Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci

"Meni je izuzetno drago što danas studenti imaju jedan studentski standard koji je apsolutno na jednom nivou koji oni zaslužuju", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske

Usvojen je i prijedlog Omladinskog savjeta da u budžet resornog ministarstva bude uvrštena posebna stavka za krovnu omladinsku republičku organizaciju.

"Premijer i ministarska porodice omladine i sporta podržali su sve operativne procese, operativne korake omladinskog savjeta Republike Srpske, a jedan takav smo upravo predstavili, a vezan je za posjetu Krasnodaru u Rusiji", rekla je Dijana Gašić, predsjednica Omladinskog savjeta Republike Srpske

Nakon konsultacija sa Unijom studenata poručeno je da je da je predviđeno više sredstava za stipendije.

"Konstatovali smo da je tekuća godina, 2025 bila veoma produktivna i uspješna za studente u našoj Republici Srpskoj, te da se u narednom periodu radi na izmjenama zakona o studentskom standardu i visokom obrazovanju" , kaže Nikola Šobot, predsjednik Unije studenata Republike Srpske

Za sutra je najavljen nastavak konsultacija sa predstavnicima boračkih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.