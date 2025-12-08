Logo
Large banner

Nastavljene konsultacije o budžetu

Izvor:

ATV

08.12.2025

19:26

Komentari:

0
Настављене консултације о буџету
Foto: ATV

Srbi u Federaciji BiH neće ostati bez pomoći i podrške Vlade Srpske. Predstavnici Srba iz Federacije BiH su ove godine prvi put pozvani na konsultacije o budžetu.

"Ove konsultacije su i poruka da Srbi u Federaciji nisu zaboravljeni i da će Republika Srpska nastaviti da podržava kako ove četiri opštine Bosanski Petrovac, Drvar, Grahovo i Glamoč, tako i određena područja u Federaciji gdje još živi srpski narod", rekao je Nemanja Davidović, direktor centra za podršku povratnicima u Unsko-Sanskom kantonu.

"Neće sigurno doći u situaciju da im bude ugrožena egzistencija, da li administrativna ili život naših građana na tom području.Da ugovore koje smo imali za liječenje naših građana u ovim opštinama proširimo i na opštinu Odžak i na opštinu Ravno", kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Na konsultacijama i predstavnici visokoškolskih ustanova. Najavljeno je povećanje plata u narednoj godini za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja, kao i najava kapitalnih investicija na oba javna univerziteta.

"Nas to raduje, sa obzirom da će se uslovi i rada naši zaposlenih, nastavnika i saradnika, ali i uslovi studiranja biti bolji po završetku takvih kapitalnih investicija", rekao je Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci

"Meni je izuzetno drago što danas studenti imaju jedan studentski standard koji je apsolutno na jednom nivou koji oni zaslužuju", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske

Usvojen je i prijedlog Omladinskog savjeta da u budžet resornog ministarstva bude uvrštena posebna stavka za krovnu omladinsku republičku organizaciju.

"Premijer i ministarska porodice omladine i sporta podržali su sve operativne procese, operativne korake omladinskog savjeta Republike Srpske, a jedan takav smo upravo predstavili, a vezan je za posjetu Krasnodaru u Rusiji", rekla je Dijana Gašić, predsjednica Omladinskog savjeta Republike Srpske

Nakon konsultacija sa Unijom studenata poručeno je da je da je predviđeno više sredstava za stipendije.

"Konstatovali smo da je tekuća godina, 2025 bila veoma produktivna i uspješna za studente u našoj Republici Srpskoj, te da se u narednom periodu radi na izmjenama zakona o studentskom standardu i visokom obrazovanju" , kaže Nikola Šobot, predsjednik Unije studenata Republike Srpske

Za sutra je najavljen nastavak konsultacija sa predstavnicima boračkih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

premijer

budžet

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

Republika Srpska

Minić: Zahtjev SDS-a za grafološko vještačenje izbora je dio pritiska

2 h

3
Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

Republika Srpska

Minić: Radi se na prevazilaženju dugogodišnjeg problema u RiTE Ugljevik

2 h

1
Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

Republika Srpska

Minić: Srbi u Federaciji neće ostati bez pomoći Vlade Srpske

4 h

0
Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

Republika Srpska

Dodik: BiH neće ući u NATO, Srbi nastavljaju da podržavaju Rusiju

4 h

6
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

40

Vještačka inteligencija vratila legendu u mladost: Znate li o kome je riječ?

19

38

Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

19

28

Objavljeni jezivi snimci razornog zemljotresa u Japanu

19

26

Nastavljene konsultacije o budžetu

19

22

Krnjić spriječio usvajanje pravilnika za novi GP Gradiška

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner