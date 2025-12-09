Graorac: Od januara očekujemo povećanje invalidnina za 10 odsto

Izvor:
SRNA
09.12.2025
12:42
Komentari:0
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac rekla je da se od sljedeće godine očekuje poboljšanje standarda boračkih populacija i porodica poginulih boraca.
"Od 1. januara očekujemo povećanje invalidnina za 10 odsto, a sigurno ćemo i kroz izmjene i dopune zakona o pravima boraca poboljšati statusa ove populacije", izjavila je Graorčeva novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem.
Ona je dodala da je na sastanku bilo riječi i o zapošljavanju djece poginulih boraca i procesu traženja nestalih na šta će biti stavljen akcenat u narednoj godini.
Gradovi i opštine
Protest studenata u Sarajevu, traže bolje uslove za smještaj i učenje
Prema njenim riječima, radiće se i na tome da budu riješena pitanja koja se tiču djece bez oba roditelja i supruga koje nisu bile vjenčane.
"U sljedećoj godini očekujemo poboljšanje statusa kompletne populacije koja je najviše dala za Republiku Srpsku, a to su porodice poginulih i nestalih", poručila je Graorčeva.
Gradovi i opštine
1 h0
Zanimljivosti
1 h0
Vicevi
1 h0
Scena
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
13
47
13
47
13
44
13
38
13
37
Trenutno na programu