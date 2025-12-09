Crnogorska policija traga za Lazarom Vulevićem zbog dvostrukog ubistva

Crnogorska policija traga za Lazarom Vulevićem /50/ iz Bara zbog sumnje da je ubio lica čiji su inicijali M.P. i M.V. iz Nikšića, saopštila je Uprava policije.

- Apelujemo na građane da, ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici putem dežurnog broja 122 ili anonimno na broj 19969 i da, ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - saopšteno je iz Uprave policije.

Republika Srpska Župljanin: Vlada ispoštovala sve što smo dogovorili

Tijela žene i muškarca pronađena su sinoć u stanu u centru Nikšića, a sumnja se da su ubijeni nožem.

Prema pisanju medija, oni su već nekoliko dana bili mrtvi u zaključanom stanu.

Iz Uprave policije je saopšteno da su sinoć oko 19.20 časova obaviješteni od člana porodice da im se M.P. /74/ ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt već dva dana.

Policija je po ulasku u stan zatekla tijela sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom noža.

Svijet Tramp: Zelenski da se sabere, vrijeme za izbore u Ukrajini

Motiv ovog teškog krivičnog djela je, kako su naveli iz policije, poznat nadležnim organima, ali u ovoj fazi postupka ne mogu saopštiti više detalja.