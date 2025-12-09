Logo
Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

Izvor:

SRNA

09.12.2025

13:47

Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su za Srpsku završeni prijevremeni izbori za predsjednika Srpske i da Centralna izborna komisija /CIK/ BiH pravi nepotreban pritisak i stvara stanje nesigurnosti.

"Vidjeli smo da je odluka Ustavnog suda BiH o takozvanoj legalnosti Vlade Srpske zastala onog trenutka kada je CIK BiH zaprimio pritužbe, pa su se trabala raditi grafološka vještačenja. Ako radite grafološko vještačenje bilo koje osobe kako je moguće da se zna za koga je ta osoba glasala?", upitao je Minić.

On je postavio pitanje CIK-u, koji, kako kaže, sve vrijeme pravi ujdurmu, zbog čega umrla lica nisu izbrisana sa biračkih spiskova već će to učiniti kada im iksteknu lične karte?

Minić je dodao da CIK nepotrebno pravi probleme i prebacuje ih na teritoriju Srpske.

"Razgovarao sam sa kolegama iz Laktaša, Doboja i Zvornika. Ako ovo već ide u nedogled, neka se ponove izbori, pa će se vidjeti kako će ko proći", istakao je Minić.

On je dodao da Vlada Srpske funkcioniše u punom kapacitetu i izvršava sve svoje obaveze.

"Nas uvažava Mađarska, a da li će nas uvažavati neki kolega iz Federacije BiH - to je na njemu, i to o njemu više govori nego o meni. BiH će postojati onoliko koliko postoji Republika Srpska i FBiH, i onoliko koliko se dogovorimo uz uvažavanje međusobnih interesa", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci.

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH naredila je Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj sa 51 redovnog biračkog mjesta u Zvorniku, Doboju, Laktašima, Loparama i Ugljeviku.

