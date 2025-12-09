Logo
Large banner

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

Izvor:

ATV

09.12.2025

13:38

Komentari:

0
Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti uglavnom sunčano, a magla i niska oblačnost očekuju se ponegdje oko rijeka i po kotlinama i zadržaće se tokom većeg dijela dana uz hladnije vrijeme.

Duvaće slab vjetar, ponegdje umjeren i promjenljiv, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do šest, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od osam do 15, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u centralnim i istočnim područjima preovladava magla i niska oblačnost, dok je u ostalim predjelima pretežno sunčano.

putin

Svijet

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Temperatura vazduha u 13 časova: Bjelašnica nula, Bugojno dva, Sokolac i Han Pijesak tri, Sarajevo četiri, Srebrenica i Čemerno sedam, Foča i Jajce osam, Višegrad, Doboj, Mrkonjić Grad, Rudo i Srbac devet, Gacko i Novi Grad 10, Bileća, Kalinovik, Livno i Tuzla 11, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Drvar i Sanski Most 12, Drinić 13, Banjaluka, Kneževo, Mrakovica, Bihać i Mostar 14, te Trebinje 15 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Svijet

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

12 min

0
Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Hronika

Jeziv napad u garaži: Maskirani napadači ženu posjekli po licu i ošišali

16 min

0
Лавров: Безбједносна структура Европе изложена озбиљним изазовима

Svijet

Lavrov: Bezbjednosna struktura Evrope izložena ozbiljnim izazovima

22 min

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Region

Crnogorska policija traga za Lazarom Vulevićem zbog dvostrukog ubistva

29 min

0

Više iz rubrike

МУП Републике Српске, полиција, грб

Društvo

MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke i Laktaša

3 h

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

FZO: Novac od kazni za pušenje usmjeriti u zdravstvo

3 h

0
Обичаји на дан Светог Алимпија: Вјерује се да не треба јести ову врсту меса

Društvo

Običaji na dan Svetog Alimpija: Vjeruje se da ne treba jesti ovu vrstu mesa

4 h

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner