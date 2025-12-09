Logo
Large banner

Jeziv napad u garaži: Maskirani napadači ženu posjekli po licu i ošišali

Izvor:

Telegraf

09.12.2025

13:33

Komentari:

0
Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Pripadnici beogradske policije aktivno rade na rasvjetljavanju slučaja brutalnog napada koji se dogodio danas u jednoj gradskoj garaži, a koji je prijavila uznemirena žena, saznaje "Telegraf.rs".

Žrtva je policiji ispričala da su je presrela dvojica maskiranih muškaraca u trenutku dok se nalazila u garaži. Prema njenim tvrdnjama, napadači su postupali izuzetno nasilno nakon čega su pobjegli.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Bezbjednosna struktura Evrope izložena ozbiljnim izazovima

Detalji napada šokirali su javnost. Žena je izjavila da ju je jedan od napadača nožem posjekao po licu, dok ju je drugi, u bizarnom činu, ošišao!

Nakon napada, dvojica nasilnika su pobegla u nepoznatom pravcu. Žrtva nije mogla dati policiji nikakve informacije o mogućem motivu napada.

Intenzivna policijska potraga

Policija je odmah pokrenula opsežnu istragu. Teren je detaljno pregledan, a u toku je prikupljanje svih dostupnih snimaka nadzornih kamera s ciljem identifikacije i lociranja počinilaca.

Лазар Вулевић-Никшић-09122025

Region

Crnogorska policija traga za Lazarom Vulevićem zbog dvostrukog ubistva

"Ovo nije bio klasičan napad s ciljem pljačke. Fokus je sada na analizi povreda i prirode napada – posjekotina na licu i sječenje kose su indikatori vrlo specifične, možda i ritualne poruke. Radimo na utvrđivanju da li je žrtva možda poznavala napadače i da li je ovo bila osveta ili upozorenje," rekao je za Telegraf.rs izvor blizak istrazi.

Motiv ostaje najveća zagonetka u ovom slučaju, a istraga bi trebalo da rasvetli da li je napad bio nasumičan ili ciljan.

Podijeli:

Tagovi:

Beograd

fizički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

Svijet

Tramp: Zelenski da se sabere, vrijeme za izbore u Ukrajini

40 min

0
Научници упозоравају на опасност зрачења телефона: Код дјеце се савјетује једно

Zdravlje

Naučnici upozoravaju na opasnost zračenja telefona: Kod djece se savjetuje jedno

43 min

0
Дјеца завршила у болници због једне грешке њихове мајке

Region

Djeca završila u bolnici zbog jedne greške njihove majke

51 min

0
Арсеновић: Топланом оперативно управља Петровић - грађани таоци неодговорности

Gradovi i opštine

Arsenović: Toplanom operativno upravlja Petrović - građani taoci neodgovornosti

53 min

0

Više iz rubrike

Ухапшена банда из Србије, крали возила у Њемачкој и Швајцарској

Hronika

Uhapšena banda iz Srbije, krali vozila u Njemačkoj i Švajcarskoj

1 h

0
Тијело жене пронађено насред пута

Hronika

Tijelo žene pronađeno nasred puta

1 h

0
Нереално: Прњаворчанин изазвао удес па надувао више од 5 промила

Hronika

Nerealno: Prnjavorčanin izazvao udes pa naduvao više od 5 promila

2 h

0
Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

Hronika

Muškarac (29) optužen zbog polnog zlostavljanja rođake

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner