Jeziv napad u garaži: Maskirani napadači ženu posjekli po licu i ošišali

Pripadnici beogradske policije aktivno rade na rasvjetljavanju slučaja brutalnog napada koji se dogodio danas u jednoj gradskoj garaži, a koji je prijavila uznemirena žena, saznaje "Telegraf.rs".
Žrtva je policiji ispričala da su je presrela dvojica maskiranih muškaraca u trenutku dok se nalazila u garaži. Prema njenim tvrdnjama, napadači su postupali izuzetno nasilno nakon čega su pobjegli.
Detalji napada šokirali su javnost. Žena je izjavila da ju je jedan od napadača nožem posjekao po licu, dok ju je drugi, u bizarnom činu, ošišao!
Nakon napada, dvojica nasilnika su pobegla u nepoznatom pravcu. Žrtva nije mogla dati policiji nikakve informacije o mogućem motivu napada.
Intenzivna policijska potraga
Policija je odmah pokrenula opsežnu istragu. Teren je detaljno pregledan, a u toku je prikupljanje svih dostupnih snimaka nadzornih kamera s ciljem identifikacije i lociranja počinilaca.
"Ovo nije bio klasičan napad s ciljem pljačke. Fokus je sada na analizi povreda i prirode napada – posjekotina na licu i sječenje kose su indikatori vrlo specifične, možda i ritualne poruke. Radimo na utvrđivanju da li je žrtva možda poznavala napadače i da li je ovo bila osveta ili upozorenje," rekao je za Telegraf.rs izvor blizak istrazi.
Motiv ostaje najveća zagonetka u ovom slučaju, a istraga bi trebalo da rasvetli da li je napad bio nasumičan ili ciljan.
