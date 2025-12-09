Nerealno: Prnjavorčanin izazvao udes pa naduvao više od 5 promila

Nerealna situacija dogodila se juče u Prnjavoru kada je I.K. iz ovog grada imao udes, nakon kojeg je otkriveno da je u organizmu imao ogromnu količinu alkohola.

Nezgoda se dogodila oko 16.30 sati u mjestu Kulaši, a vozač je "naduvao" čak 5,05 promila, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

"Lice I.K. iz Prnjavora je upravljajući putničkim vozilom učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Kulaši, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 5,05 g/kg alkohola u organizmu", kažu u policiji.

Epilog je jasan - I.K. je momentalno uhapšen i sproveden u policiju.