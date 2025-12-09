Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Izvor:
Laktašanin B.Č. iz Laktaša lišen je slobode zbog sumnje da je fizički nasrnuo na ženu iz Laktaša i ozbiljno joj prijetio.
Naime, službenici Policijske stanice Laktaši, juče 8. decembra uhapsili su B.Č. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio dva krivična djela tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti.
"Navedeno lice sumnjiči se da je istog dana fizički nasrnulo na ženu iz Laktaša, a potom istoj uputilo prijetnje po život i tijelo, što je kod oštećene izazvalo osjećaj straha i ugroženosti. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka", rekli su iz PU Banjaluka.
