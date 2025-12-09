Logo
Large banner

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Izvor:

ATV

09.12.2025

10:38

Komentari:

0
Илустрација
Foto: ATV

Laktašanin B.Č. iz Laktaša lišen je slobode zbog sumnje da je fizički nasrnuo na ženu iz Laktaša i ozbiljno joj prijetio.

Naime, službenici Policijske stanice Laktaši, juče 8. decembra uhapsili su B.Č. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio dva krivična d‌jela tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Društvo

MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke i Laktaša

"Navedeno lice sumnjiči se da je istog dana fizički nasrnulo na ženu iz Laktaša, a potom istoj uputilo prijetnje po život i tijelo, što je kod oštećene izazvalo osjećaj straha i ugroženosti. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom d‌jelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka", rekli su iz PU Banjaluka.

Podijeli:

Tagovi:

napad

Laktaši

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

МУП Републике Српске, полиција, грб

Društvo

MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke i Laktaša

30 min

0
Билећанин физички насрнуо на суграђанина, потегао и пиштољ

Hronika

Bilećanin fizički nasrnuo na sugrađanina, potegao i pištolj

35 min

0
Данијел Малешевић Џо, осумњичени за више крађа и провала, привођење

Hronika

Džo iz Banjaluke optužen za čak 11 provala: Jednom bježao od čistačice

39 min

1
Радник пао са висине од 7 метара, задобио тешке повреде

Region

Radnik pao sa visine od 7 metara, zadobio teške povrede

41 min

0

Više iz rubrike

Билећанин физички насрнуо на суграђанина, потегао и пиштољ

Hronika

Bilećanin fizički nasrnuo na sugrađanina, potegao i pištolj

35 min

0
Данијел Малешевић Џо, осумњичени за више крађа и провала, привођење

Hronika

Džo iz Banjaluke optužen za čak 11 provala: Jednom bježao od čistačice

39 min

1
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Nesreća u Bileći: Jedna osoba povrijeđena

49 min

0
Мушкарац ухапшен због крађе горива

Hronika

Muškarac uhapšen zbog krađe goriva

55 min

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

10

49

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

10

48

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

10

40

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

10

38

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner