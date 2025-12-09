Bilećanin fizički nasrnuo na brata, došlo je i do pucnjave

Policija sumnjiči M.S. iz Bileće za napad na brata M.S. koji je nakon toga ispalio dva metka.

M.S. terete da je izvršilac krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti a njegovog brata M.S. kao izvršioca krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Naime, pripadnici policijske stanice Bileća su juče 8. decembra, uhapsili M.S. iz Bileće zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

"Lice M.S. je došlo u Policijsku stanicu Bileća i prijavilo da ga je neposredno prije dolaska fizički napalo lice inicijala M.S. iz Bileće. Nakon fizičkog napada M.S. je iz vatrenog oružja ispalilo dva metka, kojom prilikom nije bilo povrijeđenih lica", rekli su iz PU Trebinje.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje s ciljem dokumentovanja predmeta.