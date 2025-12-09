Logo
Large banner

Bilećanin fizički nasrnuo na brata, došlo je i do pucnjave

Izvor:

ATV

09.12.2025

10:29

Komentari:

0
Билећанин физички насрнуо на брата, дошло је и до пуцњаве
Foto: Pixabay

Policija sumnjiči M.S. iz Bileće za napad na brata M.S. koji je nakon toga ispalio dva metka.

M.S. terete da je izvršilac krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti a njegovog brata M.S. kao izvršioca krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Naime, pripadnici policijske stanice Bileća su juče 8. decembra, uhapsili M.S. iz Bileće zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Данијел Малешевић

Hronika

Džo iz Banjaluke optužen za čak 11 provala: Jednom bježao od čistačice

"Lice M.S. je došlo u Policijsku stanicu Bileća i prijavilo da ga je neposredno prije dolaska fizički napalo lice inicijala M.S. iz Bileće. Nakon fizičkog napada M.S. je iz vatrenog oružja ispalilo dva metka, kojom prilikom nije bilo povrijeđenih lica", rekli su iz PU Trebinje.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje s ciljem dokumentovanja predmeta.

Podijeli:

Tagovi:

napad

fizički napad

pucnjava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данијел Малешевић Џо, осумњичени за више крађа и провала, привођење

Hronika

Džo iz Banjaluke optužen za čak 11 provala: Jednom bježao od čistačice

3 h

2
Радник пао са висине од 7 метара, задобио тешке повреде

Region

Radnik pao sa visine od 7 metara, zadobio teške povrede

3 h

0
Тришић Бабић: Жао ми је што ЕУ лута

Republika Srpska

Trišić Babić: Žao mi je što EU luta

3 h

3
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Nesreća u Bileći: Jedna osoba povrijeđena

3 h

0

Više iz rubrike

Данијел Малешевић Џо, осумњичени за више крађа и провала, привођење

Hronika

Džo iz Banjaluke optužen za čak 11 provala: Jednom bježao od čistačice

3 h

2
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Nesreća u Bileći: Jedna osoba povrijeđena

3 h

0
Мушкарац ухапшен због крађе горива

Hronika

Muškarac uhapšen zbog krađe goriva

3 h

0
полиција

Hronika

Stravična nesreća u Derventi: Stradao muškarac

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner