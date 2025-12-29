Otkriveno ko je bokser: Isplivali detalji jezivog mučenja i ubistva kod Vrbasa

Stravičan zločin koji je juče, 28. decembra, potresao Vojvodinu dobio je svoj epilog u brzoj akciji policije, ali novi detalji iz istrage otkrivaju jezivu pozadinu ubistva pedesetpetogodišnjeg Aleksandra S. iz Odžaka.

Prema najnovijim saznanjima, primarni motiv za nezapamćenu svirepost osumnjičenih M. D. (43) i Z. K. (28) bio je - neraščišćeni novčani dug.

Hronika Užas kod Vrbasa: Muškarca vezali, mučili i zvjerski usmrtili

Iako se prvobitno sumnjalo na porodične razmirice, istraga je utvrdila da su osumnjičeni planirano izmamili Aleksandra S. u smrtonosnu zamku. Koristeći izgovor da im je potrebna usluga prevoza uz naknadu, naveli su ga da ih poveze svojim automobilom.

Međutim, čim su se našli na putu, M. D., poznatiji pod nadimkom "Bokser", počeo je agresivno da potražuje novac, optužujući Aleksandra za neizmirena dugovanja. Pod prisilom i prijetnjama, natjerali su ga da skrene sa glavnog puta ka izolovanom salašu u okolini Vrbasa, koji će ubrzo postati poprište stravičnog mučenja, piše Telegraf.rs.

Lice smrskali do neprepoznatljivosti

Izvori bliski istrazi navode da bijes osumnjičenih nije imao granica. Na salašu su nesrećnog čovjeka vezali za stub koristeći gumu iz automobila, dok su mu ruke dodatno fiksirali pertlama koje su mu nasilno skinuli sa patika.

Uslijedilo je brutalno batinanje. Sumnja se da su ga M. D. i Z. K. naizmjenično tukli tupim i teškim predmetom, zahtijevajući da im preda sve što ima. Od siline udaraca, lice žrtve je potpuno smrskano i unakaženo do te mjere da identifikacija u prvi mah nije bila moguća.

Srbija Uhapšena dva muškarca zbog jezivog ubistva kod Vrbasa

"Prizor je bio jeziv. Žrtva je bila potpuno nemoćna, vezana za stub, dok su se nad njom iživljavali. Postoje jasni tragovi da se Aleksandar grčevito borio za život dok su ga ostavljali da se uguši sa omčom oko vrata", navodi izvor za medije.

Pljačka kao završni čin

Nakon što su se uvjerili da žrtva više ne pruža otpor, osumnjičeni su pokazali vrhunsku hladnokrvnost. Umjesto bjega u strahu, oni su temeljno opljačkali pokojnika. Uzeli su njegov automobil, ručni sat i sav nakit koji je imao na sebi.

Istražitelji su otkrili da su osumnjičeni ukradene dragocjenosti i vozilo istog dana prodali, pokušavajući da se brzo otarase dokaza i unovče svoj krvavi pir. Ipak, efikasnim operativnim radom policije u Novom Sadu i Somboru, obojica su locirana i uhapšena u toku noći, a svi otuđeni predmeti su pronađeni.

Pravne posljedice

Tijelo Aleksandra S. prenijeto je u Zavod za sudsku medicinu kako bi se obdukcijom precizno utvrdio uzrok smrti - da li su kobne bile povrede glave ili gušenje uslijed položaja u kojem je bio vezan.

M. D. i Z. K. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za teško ubistvo iz koristoljublja i na svirep način, biti privedeni Višem javnom tužiocu u Somboru. Za ovo krivično djelo, s obzirom na stepen surovosti i motiv, zaprijećena je najstroža kazna predviđena zakonom Republike Srbije, doživotni zatvor.