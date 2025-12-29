Logo
Policija upala u migrantski kamp Blažuj, na meti avganistanska kriminalna grupa

29.12.2025

16:35

Полиција упала у мигрантски камп Блажуј, на мети авганистанска криминална група
Foto: screenshot

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP), u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti i kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje organizovanog kriminala, realizovali su danas opsežnu operativno-taktičku akciju kodnog naziva "OBRUČ“" na području migrantskog kampa u Blažuju.

Akcija je sprovedena u saradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i Službom za poslove sa strancima, s ciljem jačanja bezbjednosti te prevencije i represije krivičnih djela povezanih sa ilegalnim migracijama i organizovanim kriminalnim djelovanjem.

"Operativna akcija predstavlja nastavak ranije započetih aktivnosti Federalne uprave policije koja pod nadzorom Tužilaštva BiH provodi mjere i radnje na dokumentovanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, prvenstveno onih koje čine lica avganistanskog porijekla, a koja se u proteklom periodu dovode u vezu sa krivičnim djelima krijumčarenja migranata, otmica i iznuda na području Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo", navedeno je u saopštenju Federalne uprave policije.

S tim u vezi, kako je naglašeno, planirana i realizovana racija imala je za cilj preventivno-represivno djelovanje kroz sveobuhvatnu kontrolu objekata i lica, provjeru poštovanja važećih zakonskih propisa, identifikaciju osoba i zakonitosti njihovog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i pronalazak predmeta koji potiču iz krivičnih djela ili mogu poslužiti za njihovo izvršenje, uključujući i predmete čije je držanje građanima zakonom zabranjeno.

Tokom realizacije navedene aktivnosti izvršena je detaljna kontrola smještajnih prostorija unutar migrantskog kampa, kojom prilikom je obuhvaćeno oko 400 lica afro-azijskog porijekla.

"U sklopu kontrole i identifikacije lica, pronađena su dva državljana Sirije, za koje postoje operativna saznanja da se mogu dovesti u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom 'Al Sarawi', koju čine lica sirijske nacionalnosti, a koja se dovodi u vezu sa krijumčarenjem migranta na teritoriji Bosne i Hercegovine. Takođe, pronađeno je i jedno sigurnosno interesantno lice azerbejdžanske nacionalnosti. Navedena lica su, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, od strane službenika Službe za poslove sa strancima smještena u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, radi daljnjeg postupanja i provjera", navedeno je.

Pored navedenog, tokom kontrole smještajnih prostorija pronađena je i određena količina opojnih droga, zbog čega je jedno lice lišeno slobode, a prema istom će biti poduzete sve zakonom predviđene mjere i radnje u saradnji sa nadležnim tužilaštvom.

"Federalna uprava policije ovim putem naglašava da će i u narednom periodu u saradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Službom za poslove sa strancima, kao i drugim policijskim agencijama, nastaviti sa provođenjem pojačanih i koordinisanih aktivnosti na suzbijanju svih oblika organizovanog kriminala, krijumčarenja ljudi, trgovine narkoticima i drugih krivičnih djela koja ugrožavaju bezbjednost građana i stabilnost pravnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz FUP-a", kako je prenijela Fena.

