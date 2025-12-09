Logo
Od 11. decembra zvijezde će vam biti naklonjene više nego ikad

Indeks

09.12.2025

Од 11. децембра звијезде ће вам бити наклоњене више него икад
Foto: Pixabay

Merkur 11. decembra ulazi u znak Strijelca i time započinje period mentalnog širenja, optimizma i jasnije vizije budućnosti.

Merkur je planeta koja upravlja komunikacijom, logikom i načinom na koji obrađujemo informacije. Kada uđe u Strijelca, znak povezan sa učenjem, putovanjem i potragom za istinom, naš misaoni proces se širi i postaje otvoreniji.

donald-tramp-28082025

Svijet

Tramp: Kazna EU za Iks je gnusna

Od trenutka kada Merkur pređe u ovaj vatreni horoskopski znak, mnogi će osjećati snažniji poriv za istraživanjem novih ideja. Razgovori postaju življi, a teme prelaze iz praktičnih detalja u širu sliku, filozofiju, planove i smislena pitanja.

Ovo je period u kojem ljudi češće razmišljaju o sopstvenim uvjerenjima, motivacijama i želji za rastom. Strijelac podstiče iskrenost, pa komunikacija postaje direktnija i hrabrija, iako ponekad manje diplomatska.

Tranzit Merkura kroz Strijelca podržava učenje, pisanje, planiranje putovanja, akademske projekte i sve oblike komunikacije koji zahtijevaju inspiraciju i širinu. Lakše se donose odluke o dugoročnim ciljevima, a pitanja smisla i lične vizije dobijaju veću težinu.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Izjave Merca da Putin planira napad na Evropu - potpuna glupost

Ipak, iako ovaj tranzit donosi entuzijazam i mentalnu slobodu, može otežati fokus na detalje. Poslovi koji zahtijevaju preciznost mogu tražiti dodatnu pažnju. Uprkos tome, cjelokupna energija perioda podstiče optimizam, istraživanje i hrabrije razmišljanje, što ga čini idealnim trenutkom za početak novih ideja i širenje sopstvenih granica.

Horoskop

astrologija

