Vakcinisani protiv kovida imaju 50 odsto manji rizik od smrti

Velika francuska studija sprovedena na gotovo 30 miliona odraslih osoba potvrdila je da vakcine protiv “kovid-19” nisu dovele do povećane stope smrtnosti. Štaviše, istraživanje je pokazalo da je rizik od smrti unutar četiri godine od početka vakcinacije bio za 50 odsto veći kod nevakcinisanih osoba u poređenju s vakcinisanima, piše RFI a prenose svjetske agencije.

U istraživanju objavljenom u naučnom časopisu Jama Netnjork Open, francuska epidemiološka grupa Epi-Far analizirala je podatke prikupljene od 2021. do 2025. godine. Skupina Epi-Phare, koja okuplja nacionalnu agenciju za lijekove ANSM i sistem zdravstvenog osiguranja, obuhvatila je gotovo 30 miliona odraslih u dobi od 18 do 59 godina. Od toga je oko 23 miliona primilo barem jednu dozu vakcine, dok je šest miliona ostalo nevakcinisano.

Rezultati su pokazali da je tokom četvorogodišnjeg razdoblja umrlo 0,4 posto vakcinisanih osoba, neovisno o uzroku. U isto vrijeme, stopa smrtnosti među nevakcinisanima iznosila je 0,6 posto, što predstavlja ukupnu smrtnost višu za otprilike 50 posto u toj skupini. Velika većina primijenjenih doza bila su mRNA vakcine kompanija Moderna ili Pfizer/BioNTech.

-mRNA vakcine protiv kovida ne povećavaju dugoročni rizik od smrti zbog bilo kojeg uzroka”. Vakcine sa RNK protiv bolesti kovid-19 ne povećavaju dugoročni rizik od smrti zbog bilo kojeg uzroka.

Mahmoud Zureik, koji je nadzirao studiju, izjavio je da se može s visokim stepenom sigurnosti reći da nema povećanja rizika od smrtnosti nakon vakcine protiv bolesti kovid-19.

-Ovo istraživanje bilo je ključno za razumijevanje dugoročnih učinaka. Imali smo čvrsto razumijevanje kratkoročnog profila koristi i rizika vakcina protiv kovida; međutim, njihova dugoročna korist nikada nije bila proučavana, rekao je Zureik.

Širenje laži

Ovi rezultati direktno se suprotstavljaju lažnim narativima koje su dugo promicale mreže skeptika prema vakcinama, tvrdeći da mRNA vakcine uzrokuju skriveni ‘val smrti’. Iako su učinkovitost i sigurnost vakcina dobro dokumentovane, uz rijetke i poznate ozbiljne nuspojave poput kardiovaskularnih problema, ova studija pruža važan dugoročni uvid.

Istraživači ipak naglašavaju da studija sama po sebi ne može dokazati da je vakcinacija direktno uzrokovala smanjenje ukupnog broja smrti. Razlika u stopama smrtnosti između vakcinisanih i nevakcinisanih skupina može proizaći iz zaštitnog učinka vakcine, ali bi takođe mogla odražavati i demografske te društvene razlike, poput dobi ili socioekonomskog statusa pojedinaca.