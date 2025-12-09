Logo
Avion se srušio kod jezera, dijelovi rasuti po vodi

Izvor:

Tanjug

09.12.2025

11:14

Војни авион
Foto: Pixabay

Ruski vojno-transportni avion An-22 sa sedam članova posade, srušio se u Ivanovskoj oblasti sjeveroistočno od Moskve, prenijeli su danas ruski mediji.

"Prema preliminarnim podacima, u Ivanovskoj oblasti avion An-22 doživio je havariju", izjavio je lokalni zvaničnik i potvrdio se u letjelici nalazilo sedam osoba, prenosi agencija TASS.

Бањалука

Republika Srpska

Banjaluku za 10 mjeseci posjetilo 109.559 turista

Nesreća se dogodila kod Uvodskog akumulacionog jezera, a fragmenti aviona primjećeni su u vodi

Avion An-22 krenuo je na probni let poslije popravke, a prema riječima nadežnih na mjesto nesreće uputile su se spasilačke ekipe.

