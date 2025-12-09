Logo
Zabrinjavajući trend: Mladi sve više koriste AI za pomoć sa mentalnim zdravljem

Izvor:

Agencije

09.12.2025

07:18

Забрињавајући тренд: Млади све више користе АИ за помоћ са менталним здрављем
Foto: Unsplash

Stručnjaci upozoravaju na opasnosti korištenja AI četbotova umjesto savjeta stručnjaka kada je riječ o mentalnom zdravlju, a nakon što je u Engleskoj provedeno istraživanje koje je pokazalo da se četvrtina tinejdžera okreće vještačkoj inteligenciji kada ima problem.

Nakon što joj je jedna prijateljica upucana, a druga izbodena nožem, obje smrtonosno, Shan je zatražila pomoć od ČetGPT-a. Pokušala je s konvencionalnim uslugama mentalnog zdravlja, ali se s četbotom osjećala sigurnije, manje zastrašujuće i ono što je ključno, bilo joj je dostupnije od stručnjaka za mentalno zdravlje.

Isprva je koristila Snapcčetovu vještačku inteligenciju, a zatim prešla na ČetGPT i o svom iskustvu je kazala da "osjeća da joj je to definitivno prijatelj".

Kada je počela konsultovati AI model, ova tinejdžerka iz Tottenhama pridružila se oko 40 posto mladih od 13 do 17 godina u Engleskoj i Velsu pogođenih nasiljem koji se okreću AI četbotovima za podršku mentalnom zdravlju, prema posljednjem istraživanju.

Istraživanje je utvrdilo da su žrtve i počinioci nasilja znatno češći korisnici vještačke inteligencije u cilju mentalne podrške nego drugi tinejdžeri. Rezultati, do kojih je došao Fond za mlade, izazvali su upozorenja brojnih omladinskih lidera i organizacija da djeci u riziku "treba čovjek, a ne bot".

Takođe rezultati istraživanja govore da četbotovi zamjenjuju konvecionalne službe za mentalno zdravlje zbog toga što one imaju duge liste čekanja, a pojedini korisnici smatraju i da im nedostaje empatije. Navodna privatnost četbota je još jedan ključni faktor koji mlade podstiče na korištenje u ove svrhe s obzirom na to da su kazali kako se u velikoj mjeri plaše osude.

Ključno je, rekla je Shan, da je vještačka inteligencija bila "dostupna 24/7" i da nije govorila nastavnicima ili roditeljima o onome što je otkrila. Smatrala je da je to znatna prednost u odnosu na razgovor sa školskim terapeutom.

Vještačka inteligencija

ChatGPT

