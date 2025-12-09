Logo
Muškarac (29) optužen zbog polnog zlostavljanja rođake

Telegraf

09.12.2025

Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке
Tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv N.B. (29) zbog nedozvoljenih polnih radnji nad maloljetnom osobom.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni prijedlog protiv N.B. (29) zbog krivičnog djela Nedozvoljene polne radnje.

Sumnja se da je djelo izvršeno u Opovu, u junu 2022. godine, u putničkom vozilu, a oštećena je maloljetna šesnaestogodišnja sestra okrivljenog.

Tužilaštvo je sudu predložilo izricanje zatvorske kazne od osam mjeseci za okrivljenog N.B.

