Muškarac (29) optužen zbog polnog zlostavljanja rođake

Tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv N.B. (29) zbog nedozvoljenih polnih radnji nad maloljetnom osobom.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni prijedlog protiv N.B. (29) zbog krivičnog djela Nedozvoljene polne radnje.

Sumnja se da je djelo izvršeno u Opovu, u junu 2022. godine, u putničkom vozilu, a oštećena je maloljetna šesnaestogodišnja sestra okrivljenog.

Tužilaštvo je sudu predložilo izricanje zatvorske kazne od osam mjeseci za okrivljenog N.B.