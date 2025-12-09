Muškarac (29) optužen zbog polnog zlostavljanja rođake

Izvor:
Tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv N.B. (29) zbog nedozvoljenih polnih radnji nad maloljetnom osobom.
Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni prijedlog protiv N.B. (29) zbog krivičnog djela Nedozvoljene polne radnje.
Sumnja se da je djelo izvršeno u Opovu, u junu 2022. godine, u putničkom vozilu, a oštećena je maloljetna šesnaestogodišnja sestra okrivljenog.
Tužilaštvo je sudu predložilo izricanje zatvorske kazne od osam mjeseci za okrivljenog N.B.
