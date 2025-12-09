Logo
CIK ne zna gdje udara: Forsira nabavku skenera uprkos žalbama ponuđača

Izvor:

ATV

09.12.2025

11:44

Komentari:

1
CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH (CIK) uporna je u namjeri da ispuni želje Kristijana Šmita o nabavci skenera, uprkos tome što njihov tender, kako tvrde pojedini ponuđači, nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Naime, 26. novembra djelimično je uvažena žalba jednog od ponuđača koja je danas proslijeđena Kancelariji za razmatranje žalbi.

I tu nije kraj jer je 3. decembra stigla još jedna žalba.

ЦИК БиХ-22092025

BiH

Komičan tender CIK-a: Hoćemo pare, ali ne znamo ni mi za šta

Međutim, uprkos tome, CIK BiH insistira na tome da se proces javne nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima nastavi iako je žalbeni postupak još uvijek u toku.

Jasno je da je CIK pod velikim pritiskom, vjerovatno OHR-a, odnosno njihovog nalogodavca Kristijana Šmita koji je sve i zakuvao.

Valja podsjetiti da su u samoj komisiji priznali da oni čak i ne znaju šta zapravo traže putem ovog tendera. Znaju, međutim, da traže milione maraka narodnih para za ove namjene.

"Kad se završi čitava ova aktivnost, da napravimo jedan kraći program edukacije, prije svega naših članova CIK-a, naših uposlenika i tako dalje sa suštinom te, da tako kažem, te tenderske dokumentacije, šta mi sve tamo tražimo, da u nekom narednom periodu idemo s tom edukacijom, s upoznavanjem, sa diseminacijom tog cijelog procesa, jer se radi o jako obimnoj dokumentaciji koja u mnogim stvarima je nepoznata široj javnosti", rekao je Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije BiH i tako priznao da nemaju pojma na šta bi da potroše 112 miliona KM, koliko bi trebalo da košta ovaj njihov "poduhvat".

школа-учионица

Gradovi i opštine

Inspektorat najavio vanrednu kontrolu škole u Mrkonjiću

A, da je ovdje riječ o velikim pritiscima sa strane, prije svega iz OHR-a, može se zaključiti iz riječi drugog člana Komisije Željka Bakalara.

On se nedavno "pohvalio" da imaju podršku "međunarodne zajednice", ali i osuo paljbu po domaćim institucijama.

"Nažalost, mi smo usamljeni kao institucija. Imamo podršku velikog dijela međunarodne zajednice, nemamo podršku države, nemamo podršku Parlamenta, nemamo razumijevanje Savjeta ministara. Uglavnom, u ovome smo sami", rekao je tada Bakalar.

Jasno je da je Kristijan Šmit onaj koji najviše želi da se ovi skeneri nabave, pa čak i uz kršenje procedura. To dokazuju i njegove odluke, prije svega klauzula kojom za potrebe CIK-a odobrenje finansija može da potpisuje zamjenik ministra bez odobrenja ministra finansija.

Podsjećamo, za projekat nabavke ovih tehnologija zainteresovano je 70 kompanija, od kojih su nekima uvažene žalbe.

To, međutim, CIK-u ne smeta da zahtijeva da se postupak javne nabavke nastavi. Iako možda nije u skladu sa zakonom!

