Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Izvor:

ATV

09.12.2025

08:11

Какво нас вријеме очекује данас?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčanije i toplije, uz najvišu dnevnu temperaturu od 11 do 16 stepeni Celzijusovih.

Uveče se očekuje postepeno naoblačenje od sjevera, koje će se tokom noći širiti ka svim krajevima, bez padavina.

Nauka i tehnologija

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu

Vjetar će biti slab, uveče u višim predjelima u Krajini i umjeren i promjenljiv ili južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 16 stepeni Celzijusovih, u mjestima s maglom i višim predjelima od sedam, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Federalni hidrometeorološki zavod saopštio je da je u Srpskoj i FBiH jutros je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp najavljuje uvođenje novih carina

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Drvar minus četiri, Han Pijesak minus dva, Bileća, Gacko, Kalinovik i Šipovo minus jedan, Drinić, Mrakovica, Ribnik, Srebrenica, Srbac, Bjelašnica, Čemerno, Sanski Most, Tuzla, Banjaluka i Prijedor nula, Bihać, Bugojno, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Bijeljina jedan, Sokolac i Sarajevo dva, Zenica, Kneževo i Doboj tri, Višegrad, Rudo, Foča i Trebinje šest, i Mostar devet stepeni.

Vremenska prognoza

RHMZ

