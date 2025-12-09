Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčanije i toplije, uz najvišu dnevnu temperaturu od 11 do 16 stepeni Celzijusovih.

Uveče se očekuje postepeno naoblačenje od sjevera, koje će se tokom noći širiti ka svim krajevima, bez padavina.

Vjetar će biti slab, uveče u višim predjelima u Krajini i umjeren i promjenljiv ili južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 16 stepeni Celzijusovih, u mjestima s maglom i višim predjelima od sedam, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Federalni hidrometeorološki zavod saopštio je da je u Srpskoj i FBiH jutros je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Drvar minus četiri, Han Pijesak minus dva, Bileća, Gacko, Kalinovik i Šipovo minus jedan, Drinić, Mrakovica, Ribnik, Srebrenica, Srbac, Bjelašnica, Čemerno, Sanski Most, Tuzla, Banjaluka i Prijedor nula, Bihać, Bugojno, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Bijeljina jedan, Sokolac i Sarajevo dva, Zenica, Kneževo i Doboj tri, Višegrad, Rudo, Foča i Trebinje šest, i Mostar devet stepeni.