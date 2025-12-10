Logo
Preminuo od bjesnila poslije transplantacije bubrega od zaraženog donora

Izvor:

Telegraf

10.12.2025

07:02

Komentari:

0
Преминуо од бјеснила послије трансплантације бубрега од зараженог донора
Foto: Pexels

Stanovnik Sjedinjenih Američkih Država iz američke savezne države Mičigen preminuo je od bjesnila nakon što mu je doniran bubreg muškarca koji se zarazio kada ga je ogrebao tvor i umro od te bolesti, saopštio je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Prema najnovijem CDC, pacijent iz Mičigena primio je transplantirani bubreg u bolnici u Ohaju u decembru 2024, piše Gardijan.

Pet nedjelja kasnije razvili su se drhtavica, slabost nogu, konfuzija i urinarna inkontinencija. Ubrzo je hospitalizovan, priključen na respirator, a zatim i preminuo.

Obdukcija je potvrdila bjesnilo, što je zbunilo nadležne jer porodica nije navela da je imao bilo kakav kontakt sa životinjama. Nakon pregleda dokumentacije o donoru iz Ajdaha, ljekari su utvrdili da je u upitniku o rizicima donor je naveo da ga je ogrebao tvor.

Porodica je objasnila da se to dogodilo u oktobru, kada se tvor približio dok je muškarac držao mače u šupi, pokazujući "predatorsku agresiju prema mačetu".

Čovjek je uspio da ga otjera, pri čemu je tvor nakratko ostao onesviješćen, ali je muškarac zadobio ogrebotinu potkoljenice koja je krvarila.

Pet nedjelja kasnije donor je počeo da pokazuje znake konfuzije, imao je poteškoće sa gutanjem i hodanjem, halucinacije i ukočen vrat.

Dva dana potom pronađen je bez svijesti nakon vjerovatnog srčanog zastoja, a iako je reanimiran i hospitalizovan, nikada nije povratio svijest i nakon nekoliko dana proglašen je moždano mrtvim i skinut sa aparata za održavanje života.

Njegovi organi, među kojima i lijevi bubreg, donirani su. Kada se kod primaoca bubrega posumnjalo na bjesnilo, dodatna testiranja uzoraka pokazala su prisustvo soja karakterističnog za "srebrnokosog šišmiša", što je ukazalo da je donor zapravo preminuo od bjesnila i da je infekciju prenio organom.

Istraga je ukazala na vjerovatni "trolančani prenos"- šišmiš je zarazio tvora, tvor donora, a donor primaoca bubrega.

CDC je saopštio da je ovo tek četvrti zabilježeni slučaj prenosa bjesnila transplantacijom organa u SAD od 1978. godine, uz napomenu da je rizik kod transplantacija "izuzetno nizak".

Ustanovljeno je i da je troje pacijenata primilo donorove rožnjače, koje su odmah uklonjene, a pacijenti su dobili postekspozicioni tretman (PEP) i ostali bez simptoma.

CDC navodi da se u SAD članovi porodice često oslanjaju na sopstvena zapažanja pri prijavljivanju mogućih rizika kod donora, uključujući kontakt sa životinjama, dok se bjesnilo ne testira rutinski zbog njegove rijetkosti i složenosti dijagnostike.

U ovom slučaju, medicinsko osoblje u početku nije bilo obaviješteno o ogrebotini od tvora i simptome je pripisivalo drugim zdravstvenim problemima.

bjesnilo

transplantacija bubrega

