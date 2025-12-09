Konfiskacija ruske imovine, ako do nje dođe, neće ostati bez odgovora. Takvi koraci će imati veoma ozbiljne posljedice, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Predsjednik je rekao da je vlada uključena u ovo pitanje i, naravno, već postoji shvatanje kako dalje postupati. Takvi koraci neće ostati bez odgovora. Imaće veoma ozbiljne posljedice po zemlje, pravna lica i fizička lica“, objasnio je Peskov.

Evropska komisija opsesivno traži saglasnost zemalja-članica EU za korišćenje ruske suverene imovine za Kijev. Razmatra se iznos između 185 i 210 milijardi evra u obliku kredita, koji bi Ukrajina uslovno bila obavezna da vrati nakon završetka sukoba i u slučaju da joj „Moskva isplati materijalnu štetu“.

Istovremeno, rusko Ministarstvo spoljnih poslova je već izjavilo da ideja EU o isplati reparacija od strane Rusije Ukrajini nema veze sa realnošću, jer se Brisel već odavno bavi krađom ruske imovine.

Nakon pokretanja SVO, zemlje EU i G7 blokirale su približno polovinu ruskih deviznih rezervi. Više od 200 milijardi evra nalazi se u EU, prvenstveno na računima kod Juroklira, jednog od najvećih svjetskih sistema za kliring i obračune, sa sjedištem u Belgiji.