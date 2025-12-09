Logo
Teško porodično nasilje: Pijani muškarac napao sestru i oca

Izvor:

Telegraf

09.12.2025

22:05

Komentari:

0
Тешко породично насиље: Пијани мушкарац напао сестру и оца

Policija u Obrenovcu uhapsila je u nedjelju 7. decembra muškarca J.B. (29) zbog sumnje da je u kući u Grabovcu počinio krivično djelo nasilje u porodici, saznaje nezvanično "Telegraf".

Kako se sumnja, on je u pijanom stanju, nakon verbalne svađe sa sestrom J.B. (35) i ocem A.B. (58), počeo da lomi čaše po kući.

Potom je udario sestru u predjelu lica više puta. Nasrnuo je i na oca kog je gurnuo koji se zbog toga posjekao na razbijeno staklo.

Nije poznat motiv svađe i sukoba.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

Tag:

nasilje u porodici

