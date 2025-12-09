Teško porodično nasilje: Pijani muškarac napao sestru i oca

Izvor:
Telegraf
09.12.2025
22:05

Policija u Obrenovcu uhapsila je u nedjelju 7. decembra muškarca J.B. (29) zbog sumnje da je u kući u Grabovcu počinio krivično djelo nasilje u porodici, saznaje nezvanično "Telegraf".
Kako se sumnja, on je u pijanom stanju, nakon verbalne svađe sa sestrom J.B. (35) i ocem A.B. (58), počeo da lomi čaše po kući.
Potom je udario sestru u predjelu lica više puta. Nasrnuo je i na oca kog je gurnuo koji se zbog toga posjekao na razbijeno staklo.
Nije poznat motiv svađe i sukoba.
Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.
